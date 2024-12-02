"Если линия прекращения огня подразумевает, что Россия сохранит контроль над всеми оккупированными территориями, это не означает, что Украина должна отказаться от этих земель навсегда", - отметил Столтенберг.

По словам бывшего главы НАТО, Украине крайне важно добиться гарантий безопасности в обмен на временные территориальные уступки. Он подчеркнул, что такие гарантии могли бы включать членство в НАТО или другие формы военной поддержки и вооружения.

"Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале эта линия должна охватывать все территории, которые сейчас контролирует Россия. Однако мы видим, что это в ближайшем будущем выглядит не совсем реалистично", - добавил Столтенберг.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский выступил с требованием к западным союзникам обеспечить защиту НАТО для тех регионов страны, которые остаются под контролем Киева. Он также выразил готовность временно отложить возвращение территорий, оккупированных Россией.

"Если мы хотим завершить горячую фазу войны, мы должны обеспечить защиту НАТО для той части Украины, которую мы контролируем", - заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

Президент отметил, что это нужно сделать как можно быстрее. После этого, по его словам, Украина сможет дипломатическим путем продолжить возвращение оставшихся территорий.

"Возможно, Украине придется пойти на определенные компромиссы с Москвой, чтобы достичь всех своих целей. Вероятно, это понадобится для восстановления территориальной целостности страны", - добавил Зеленский.

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