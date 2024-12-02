ВИДЕО Из Риги - в ловушку: три экипажа в погоне за пьяным водителем

Полицейские немедленно начали преследование, многократно приказывая водителю остановиться. Однако тот проигнорировал команды и прибавил скорость.

Погоня проходила по Каменному мосту, улице Мукусалас, а затем по Карля Улманя гатве в сторону Марупе.

В районе Марупе полицейским удалось остановить Audi. Машину окружили три экипажа муниципальной полиции, что исключило дальнейшие попытки бегства.

Водитель попытался оказать сопротивление, выбежав из машины и протестуя против действий полицейских. Однако он был быстро задержан.

У полицейских сразу возникли подозрения, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. На место вызвали сотрудников Государственной полиции, которые взяли на себя дальнейшее разбирательство.

Водителю предложили пройти проверку на алкоголь. Первичный тест показал наличие алкоголя в организме. Когда мужчине предложили пройти повторную проверку, он отказался.

Согласно закону, отказ водителя от медицинского освидетельствования на содержание алкоголя влечет за собой серьезные последствия.

Ему грозит до года лишения свободы, временное заключение или пробационный надзор. Кроме того, водитель лишается права управления транспортным средством на срок до пяти лет.

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