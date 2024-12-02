ВИДЕО На интернет-платформе продают латвийские паспорта: насколько это законно?

На сайте представлены паспорта, принадлежащие разным людям. Это указывает на то, что документы не принадлежат самим продавцам. Большинство из них были выданы в 1990-е годы. Продавцы утверждают, что находятся в Латвии, и помимо паспортов предлагают другие антикварные предметы, предназначенные для коллекционеров.

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) поясняет, что ранее гражданам Латвии разрешалось оставлять просроченные паспорта на память. Затем эта практика изменилась: старые документы изымались и утилизировались государством. Однако с этого года гражданам вновь разрешено сохранять старые паспорта.

В PMLP подчеркивают, что продажа действующих паспортов категорически запрещена. В то же время паспорта с истекшим сроком действия можно продавать, если на то есть желание владельца.

Государственная полиция (VP) и Инспекция по защите данных (DVI) предупреждают, что просроченные паспорта могут представлять определенную угрозу. По их словам, мошенники могут использовать эти документы как образцы для подделки или применять содержащиеся в них данные в различных мошеннических схемах.

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