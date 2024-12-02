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ВИДЕО На интернет-платформе продают латвийские паспорта: насколько это законно?

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Латвийские паспорта в продаже популярного интернет-магазина Etsy
Латвийские паспорта в продаже популярного интернет-магазина Etsy Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

На популярной платформе Etsy в свободной продаже появились просроченные паспорта Латвийской Республики. Эти документы предлагают продавцы антиквариата, и они привлекают внимание коллекционеров. Однако эксперты по защите данных предупреждают: такие паспорта могут быть использованы мошенниками, сообщает программа TV3 Bez tabu.

На сайте представлены паспорта, принадлежащие разным людям. Это указывает на то, что документы не принадлежат самим продавцам. Большинство из них были выданы в 1990-е годы. Продавцы утверждают, что находятся в Латвии, и помимо паспортов предлагают другие антикварные предметы, предназначенные для коллекционеров.

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) поясняет, что ранее гражданам Латвии разрешалось оставлять просроченные паспорта на память. Затем эта практика изменилась: старые документы изымались и утилизировались государством. Однако с этого года гражданам вновь разрешено сохранять старые паспорта.

В PMLP подчеркивают, что продажа действующих паспортов категорически запрещена. В то же время паспорта с истекшим сроком действия можно продавать, если на то есть желание владельца.

Государственная полиция (VP) и Инспекция по защите данных (DVI) предупреждают, что просроченные паспорта могут представлять определенную угрозу. По их словам, мошенники могут использовать эти документы как образцы для подделки или применять содержащиеся в них данные в различных мошеннических схемах.

Видео: сюжет Bez tabu

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