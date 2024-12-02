На популярной платформе Etsy в свободной продаже появились просроченные паспорта Латвийской Республики. Эти документы предлагают продавцы антиквариата, и они привлекают внимание коллекционеров. Однако эксперты по защите данных предупреждают: такие паспорта могут быть использованы мошенниками, сообщает программа TV3 Bez tabu.
ВИДЕО ⟩ На интернет-платформе продают латвийские паспорта: насколько это законно?
На сайте представлены паспорта, принадлежащие разным людям. Это указывает на то, что документы не принадлежат самим продавцам. Большинство из них были выданы в 1990-е годы. Продавцы утверждают, что находятся в Латвии, и помимо паспортов предлагают другие антикварные предметы, предназначенные для коллекционеров.
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) поясняет, что ранее гражданам Латвии разрешалось оставлять просроченные паспорта на память. Затем эта практика изменилась: старые документы изымались и утилизировались государством. Однако с этого года гражданам вновь разрешено сохранять старые паспорта.
В PMLP подчеркивают, что продажа действующих паспортов категорически запрещена. В то же время паспорта с истекшим сроком действия можно продавать, если на то есть желание владельца.
Государственная полиция (VP) и Инспекция по защите данных (DVI) предупреждают, что просроченные паспорта могут представлять определенную угрозу. По их словам, мошенники могут использовать эти документы как образцы для подделки или применять содержащиеся в них данные в различных мошеннических схемах.
Видео: сюжет Bez tabu
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