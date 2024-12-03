Шольц в Киеве: зачем приехал, что привез, как встретили

Канцлер выходит из поезда на вокзале в Киеве - с тем самым чемоданом Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Впрочем, по словам политолога, доцента Киевского национального университета им. Шевченко Игоря Рейтеровича, в Украине от этого визита Шольца ничего особенного не ожидали. Правда, добавляет он, некоторые все-таки надеялись на сюрприз - на заявление Шольца о готовности предоставить в распоряжение ВСУ немецкие крылатые ракеты TAURUS. Но на итоговой пресс-конференции канцлер ФРГ так ничего и не сказал о ракетах, которые давно просит Украина. На вопрос о возможном приглашении Украины в НАТО он тоже конкретного ответа не дал.

В чем суть подхода Шольца к войне в Украине

О приездах западных политических деятелей в Киев, как правило, по соображениям безопасности заранее не объявляют. Не стала исключением и поездка Шольца. Тем не менее, по Берлину ходят упорные слухи, что этот визит был согласован в самый последний момент.

Наблюдатели обращают внимание на уже начавшуюся избирательную кампанию в Германии и тот факт, что Владимир Зеленский пригласил в Киев лидера консервативной оппозиции, главного соперника Шольца в борьбе за пост следующего главы немецкого правительства, председателя ХДС/ХСС Фридриха Мерца (Friedrich Merz). По некоторым сведениям, Мерц собирается в Украину уже в ближайшие дни, и Шольц, мол, хотел во что бы то ни стало его упредить, чтобы проиллюстрировать политику социал-демократов в отношении Украины.

Олаф Шольц и Фридрих Мерц (на трибуне) - главные соперники в борьбе за пост следующего канцлера ФРГ Фото: Felix Zahn/photothek/picture alliance