Теперь в гей-клубах звучит SHAMAN. Как облавы и обвинения в экстремизме меняют квир-культуру в России

Но никакой особенной картинки заснять не удалось — только в телеграм-каналах появились несколько фото и видео с испуганными мужчинами в клубе. Полицейские к концу рейда ходили по клубу грустные, так как ничего не нашли — ни ЛГБТ-флагов, ни наркотиков, говорят сотрудники. Когда силовики только ворвались в клуб, шоу-программа еще не началась — многие драг-артисты, которые должны были выступать на сцене, были без костюмов и максимум в макияже, говорит Олег. «Они безумно расстроились, что в этот день у нас в клубе была толпа девушек, и спрашивали, где тут *** (геи)? Я говорю, с чего вы взяли, что тут геи?» — рассказывает он.

После этого сотрудников клуба отвезли в отделение полиции. Но на допросе ничего особенного не спрашивали — интересовались работой заведения, трудоустройством и публикой. «У меня на допросе один полицейский предъявил другому — что ты так мало у них спрашиваешь, просто так что ли мы их крутили и везли сюда? — рассказывает Михаил. — Потом заставили разблокировать телефон, пару раз там что-то сфотографировали, но мы уже к тому моменту все почистили, все корпоративные беседы».

Фото: BBC