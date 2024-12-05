Члены команды Трампа предложили три плана окончания войны в Украине

Вэнс в сентябре заявил, что мирная договоренность будет включать в себя создание демилитаризованной зоны по существующей линии противостояния. По его словам, эта зона будет "сильно укреплена", чтобы предотвратить возможное российское вторжение в будущем. Подчеркивается, что предложение Вэнса не предполагает членства Украины в НАТО.

Гренелл еще в июле выступил за создание так называемых "автономных зон" на востоке Украины, не уточнив деталей этого плана. Как и Вэнс, он высказал мнение, что членство Украины в НАТО "не отвечает интересам США".

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно обещал положить конец войне РФ в Украине в течение 24 часов после своей инаугурации 20 января, но пока не сказал, как именно он намерен достичь этой цели. Аналитики и эксперты выражают серьезные сомнения в том, что Трамп сможет выполнить обещание.

Украина отвергла альтернативы ее членству в НАТО

Украина перед открытием заседания Совета НАТО - Украина в Брюсселе отвергла любые гарантии безопасности, кроме полноправного членства в Североатлантическом альянсе. "Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - говорится в заявлении украинского МИДа от 3 декабря.

Между тем, как сообщили DW источники в Брюсселе, среди членов НАТО нет "никаких признаков" консенсуса по решению пригласить Украину в альянс. "Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен", - сказал накануне высокопоставленный дипломат НАТО агентству Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября заявлял, что "горячая фаза" войны может быть завершена, если контролируемая Киевом украинская территория будет взята "под зонтик НАТО". При этом он уточнил: "Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории, не украинские, поэтому Украина никогда на это не пойдет".

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