Фото В Межапарке вновь сияет "Сад света"

Garden of Lights сочетает в себе световые инсталляции, проекции и звуковые эффекты, создавая незабываемое впечатление, где фантазия встречается с реальностью. В этом году главной историей стала сказка "Алиса в стране чудес", которая отправит маленьких и взрослых посетителей в волшебное путешествие по знакомым сказочным сюжетам. Вы сможете встретить любимых персонажей - таких как Безумный Шляпник, Чеширский Кот, Королева и многие другие, - оживших благодаря современным технологиям и 200 тысячам светодиодных лампочек.

Главные достопримечательности выставки - более 80 подсвеченных 3D-скульптур фонарей, интерактивные световые тропы и различные фототочки, где каждый сможет запечатлеть воспоминания в этом особенном мире света. Есть также мультимедийные аттракционы, которые взаимодействуют с посетителями, предлагая захватывающий и образовательный опыт.

Билеты на выставку можно приобрести в кассах Biļešu Paradīze и на месте проведения. Garden of Lights в Межапарке открыт ежедневно с 16:00 до 21:00 до 2 февраля 2025 года. Выставка будет закрыта только 24 и 31 декабря 2024 года.

Галерея: Выставка Garden of Lights

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