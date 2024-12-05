Сирийские повстанцы вошли в город Хама

Повстанцы во главе с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", штурмовали город и после ожесточенных боев заявили, что захватили тюрьму и освободили заключенных.

После тяжелых столкновений повстанцы вошли в город Хама с нескольких сторон и вступили в уличные бои с правительственными войсками, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Рано утром в четверг, 5 декабря, сирийская армия признала, что потеряла контроль над стратегически важным городом.

"В последние часы, когда противостояние между нашими солдатами и террористическими группировками усилилось, эти группы смогли прорваться через несколько направлений и войти в город", - заявили в армии, добавив, что подразделения были выведены за пределы города.

С начала наступления повстанцев на прошлой неделе в Сирии погибли 727 человека. В основном это боевики, но, по оценкам SOHR, среди них есть и 111 гражданских лиц.

Повстанцы начали наступление на севере Сирии 27 ноября.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 29 ноября, сирийские повстанцы, сражающиеся против режима главы Сирии Башара Асада, заявили, что вошли в Алеппо впервые с 2016 года.

Ранее сообщалось, что впервые за последние годы повстанцы начали большое наступление на северо-западе Сирии, отбив часть территории у армии Асада.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!