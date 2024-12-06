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Будто медом намазано: заключенные из Эстонии рвутся в Россию

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Заключенный в Вируской тюрьме.
Заключенный в Вируской тюрьме. Фото: Liis Treimann / Postimees

Как минимум двое сидящих в тюрьмах Эстонии граждан РФ пытаются добиться, чтобы их передали России. Один был приговорен к восьми годам тюрьмы за нанесение тяжкого вреда здоровью, другой - к 14 годам за жестокое убийство. Последний не только лишил свою жертву жизни, но и перед этим пытал ее, сообщает Rus.Postimees.

В январе 2023 года на тот момент еще 40-летний Арсен Есаян предстал перед Вируским уездным судом. Согласно обвинению, Есаян в порыве ревности неоднократно (в деле описаны три эпизода) применял к своей спутнице жизни физическое насилие: он избивал и душил свою жертву.

Избил до реанимации

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