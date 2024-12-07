"Начало всего - вульва женщины" - можешь ли ты сказать это вслух? Не можешь? Начинаешь смеяться? Чувствуешь стеснение? Кажется, что это предложение тебя оскорбляет? Эти эмоции нормальны, ведь не секрет, что мы в нашем обществе только на пути к здоровой сексуальности. Более десяти лет назад "секса не было", а в семьях до сих пор учат детей называть интимные места "краником" или "ракушкой". К сожалению, многие женщины до сих пор считают, что удовольствие для мужчины превыше всего и что никогда не достигать оргазма - это нормально. Чтобы исправить эту ситуацию, мы продолжаем учиться вместе, и на этот раз группа из шести человек - четверо мужчин и две дамы - научилась фингерингу и кунилингусу! Читай дальше, и я обещаю, ты узнаешь много важного о том, как получать удовольствие, потому что ты имеешь на это право.