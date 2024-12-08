Китайские императоры получили власть с "Небесным мандатом", но у Дональда Трампа, избранного президентом США, есть нечто получше: контроль республиканцев над Сенатом и Палатой представителей. У китайского квази-императора Си Цзиньпина появился весомый повод для волнений. Трамп обещает ввести пошлину 60% на импорт из Китая и перекрыть путь китайским комплектующим, которые проникают в США через Мексику.

Но если Трамп действительно хочет помочь американским потребителям и бизнесу, у него есть вариант получше. Ему надо не вводить высокие пошлины, а сказать Китаю, чтобы тот списал огромные долги США. Народный банк Китая (вместе с Гонконгом) держит казначейские облигации США на сумму более $1 трлн, и аннулирование этого долга частично позволит компенсировать валютные манипуляции и торговые нарушения Китая.

Как эта бедная страна смогла накопить американских долговых обязательств больше, чем Великобритания, которая начала скупать облигации США еще во времена, когда Александр Гамильтон был министром финансов? Китаю удалось это сделать благодаря колоссальному