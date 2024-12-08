Китайские императоры получили власть с "Небесным мандатом", но у Дональда Трампа, избранного президентом США, есть нечто получше: контроль республиканцев над Сенатом и Палатой представителей. У китайского квази-императора Си Цзиньпина появился весомый повод для волнений. Трамп обещает ввести пошлину 60% на импорт из Китая и перекрыть путь китайским комплектующим, которые проникают в США через Мексику.
Но если Трамп действительно хочет помочь американским потребителям и бизнесу, у него есть вариант получше. Ему надо не вводить высокие пошлины, а сказать Китаю, чтобы тот списал огромные долги США. Народный банк Китая (вместе с Гонконгом) держит казначейские облигации США на сумму более $1 трлн, и аннулирование этого долга частично позволит компенсировать валютные манипуляции и торговые нарушения Китая.