Докторантка Кембриджа твитнула фото с диссертацией после защиты. Теперь она самая цитируемая учёная мира

В докторантуре Элли провела три с половиной года. Она ведет семинары для студентов старших курсов Фото: PA Media

Докторская диссертация Лукс называется «Обонятельная этика: использование запахов в современной и новейшей прозе». На само исследование и написание работы у Элли ушло три с половиной года.

По ее собственным словам, изучала она «почему некоторые писатели прошлого века, чтобы охарактеризовать неприязненное отношение к объектам искушения и вожделения, нередко прибегают к пласту языка, так или иначе связанному с запахами».

Что же так не понравилось пользователям? Если в двух словах, то примерно всё.

«Ты бы лучше провела эти годы, выйдя замуж и родив детей», — это ещё весьма невинная реакция. Куда больше было комментариев вроде такого: «Это ж надо иметь мозг, настолько пораженный вирусом левачества».

Кто-то был до глубины души оскорблен использованием в диссертации сложных терминов. Кто-то обвинял в невероятном занудстве и претенциозности.

Некоторые шли ещё дальше и на основании её работы делали вывод, что «академическая наука мертва».