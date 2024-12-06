Пт, 6.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи
Для абонентов

Тяжелая авария под Тарту: двое погибших из Латвии

Перевод: Каролина Вертяева
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Утром 6 декабря на дороге Ныо-Камбья столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли два человека.
Утром 6 декабря на дороге Ныо-Камбья столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли два человека. Фото: Jürgen Puistaja

В пятницу, 6 декабря, около 7:45 утра в волости Ныо уезда Тартумаа на перекрестке дорог Ныо-Камбья и Яристе-Луке столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека, а еще двое получили серьезные травмы. По данным портала Rus.Postimees, оба погибших были родом из Латвии, но один из них проживал в Эстонии.

Согласно предварительным данным, грузовик Volvo, за рулем которого находился 39-летний мужчина, подъезжал к перекрестку по второстепенной дороге, тогда как легковой автомобиль, управляемый 47-летним водителем, двигался по главной дороге.

Причина, по которой водитель грузовика проигнорировал знак "Уступи дорогу", пока неизвестна. Также пока нет точной информации о скорости движения транспортных средств. Предполагается, что авария могла быть следствием стечения неблагоприятных обстоятельств, так как видимость на этом участке дороги считается очень хорошей, и ничто за пределами кабины не могло помешать водителю грузовика заметить легковое авто.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх