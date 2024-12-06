Тяжелая авария под Тарту: двое погибших из Латвии

В пятницу, 6 декабря, около 7:45 утра в волости Ныо уезда Тартумаа на перекрестке дорог Ныо-Камбья и Яристе-Луке столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека, а еще двое получили серьезные травмы. По данным портала Rus.Postimees, оба погибших были родом из Латвии, но один из них проживал в Эстонии.