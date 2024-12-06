В пятницу, 6 декабря, около 7:45 утра в волости Ныо уезда Тартумаа на перекрестке дорог Ныо-Камбья и Яристе-Луке столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека, а еще двое получили серьезные травмы. По данным портала Rus.Postimees, оба погибших были родом из Латвии, но один из них проживал в Эстонии.
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Тяжелая авария под Тарту: двое погибших из Латвии
Согласно предварительным данным, грузовик Volvo, за рулем которого находился 39-летний мужчина, подъезжал к перекрестку по второстепенной дороге, тогда как легковой автомобиль, управляемый 47-летним водителем, двигался по главной дороге.