Вскоре в Риге начнутся съемки южнокорейского остросюжетного шпионского фильма HUMINT, съемки намечены на период с декабря 2024 года по март 2025 года. Работы по подготовке корейского кинопроекта ведет латвийская продюсерская компания Film Angels в сотрудничестве с южнокорейской компанией Filmmakers R & K. Это будет уже пятое сотрудничество Film Angels и Южной Кореи, в рамках которого в Латвию приедут более 100 представителей корейской киноиндустрии.
В роли Владивостока - Рига. В Латвии снимут южнокорейский шпионский триллер
Зрители фильма получат возможность следить за агентом Национальной разведывательной службы Южной Кореи Зо, который направляется в Юго-Восточную Азию для сбора информации о КНДР. Информация, предоставленная надежным информатором, приводит его во Владивосток, однако преждевременная смерть информатора оставляет в распоряжении Зо лишь несколько цепочек расследования. По прибытии во Владивосток в противостояние разведслужб Южной Кореи и КНДР вступает и российская мафия.
Собственно, Рига выступит как раз в роли Владивостока.
"Мы хотим запечатлеть холодные, но красивые снежные кадры, чтобы ярко передать атмосферу фильма, и я не сомневался, что зима в Латвии станет идеальной декорацией для нашего фильма. Кроме того, надежная инфраструктура киноиндустрии, расположение столицы на берегу моря и хорошо сохранившаяся историческая архитектура были важными факторами в нашем решении", — говорит продюсер компании Filmmakers R&K Джеймс Хен-Сик Ким.
Для студии Film Angels это уже пятая совместная работа с Южной Кореей, успешное сотрудничество в Азии сложилось также с Японией и Гонконгом, а также со многими партнерами в странах Европы. Иво Цеплевич, руководитель студии Film Angels, высоко ценит длительное сотрудничество с азиатскими продюсерами: "Мы очень довольны съемками еще одного крупного проекта в Латвии и уже снова в сотрудничестве с продюсерами азиатских фильмов и их командой. Поскольку до сих пор в большинстве проектов мы работали над историческими фильмами, дополнительным вызовом будет то, что этот фильм - остросюжетный триллер".
Во время съемок в Риге будут установлены периодические ограничения движения на ул. Бривибас, ул. Кр. Валдемара, бульваре Райня, ул. Лачплеша, ул. Матиса, Ганибу дамбис и в других местах. Предусмотрено также закрытие парковок вокруг съемочных мест, в том числе вокруг зданий на ул. Бривибас, 33 и бульваре Райня, 7.
Во многих местах в городской среде будут размещены декорации и вывески фильма, в том числе на русском языке, в соответствии со сценарием фильма изображая будни города Владивостока. Создатели проекта заранее извиняются перед жителями и гостями Риги за доставленные неудобства. Подробная информация об ограничениях движения будет доступна на каналах связи Рижской думы до начала съемок.
Вскоре в Латвию приедут более 100 представителей корейской киноиндустрии, к которой присоединится схожее число профессионалов латвийских киносреды, среди них будут продюсер Янис Калейс, исполнительный продюсер Катрине Зейле, художник Юргис Красонс, художник по костюмам Катрина Лиепа, ассистент режиссера Кристап Круминьш, мастер по свету Том Лочмелис, мастер съемочного оборудования Отто Розе и менеджер по местам съемок Эрик Киберманис. Работу каскадеров из Латвии обеспечивает опытная команда Wanted Stunt Squad с координатором Артемом Григорьевым, а отбор актеров и участников массовки осуществляет агентство Casting Bridge под руководством режиссера по отбору актеров Гуниты Гроши.
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