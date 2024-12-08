В роли Владивостока - Рига. В Латвии снимут южнокорейский шпионский триллер

Зрители фильма получат возможность следить за агентом Национальной разведывательной службы Южной Кореи Зо, который направляется в Юго-Восточную Азию для сбора информации о КНДР. Информация, предоставленная надежным информатором, приводит его во Владивосток, однако преждевременная смерть информатора оставляет в распоряжении Зо лишь несколько цепочек расследования. По прибытии во Владивосток в противостояние разведслужб Южной Кореи и КНДР вступает и российская мафия.

Собственно, Рига выступит как раз в роли Владивостока.

"Мы хотим запечатлеть холодные, но красивые снежные кадры, чтобы ярко передать атмосферу фильма, и я не сомневался, что зима в Латвии станет идеальной декорацией для нашего фильма. Кроме того, надежная инфраструктура киноиндустрии, расположение столицы на берегу моря и хорошо сохранившаяся историческая архитектура были важными факторами в нашем решении", — говорит продюсер компании Filmmakers R&K Джеймс Хен-Сик Ким.