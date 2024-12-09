Яркое выступление рэпера и продюсера Густаво на сцене Arēna Rīga собрало, как и ожидалось, множество людей разных поколений. Артист подготовил великолепное и визуально насыщенное зрелище, авторство которого приписывают видеомастеру Papa Chi, который во время концерта также взял микрофон в руки и продемонстрировал свои вокальные данные.

К главному героя вечера на сцене присоединились такие приглашенные артисты, как Ozols, ansis, Wiesulis, певица Лайма Диманта, группа Instrumenti и ряд других певцов, исполнившие песни в разных стилях.

Одетый в черную, стилистически продуманную одежду (кажется, даже в кожаные штаны!) и столь же черную шапочку, Густаво каким-то образом убедил публику, что "рэпер" - это не обязательно толстовка и спортивные штаны.