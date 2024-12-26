Центр туберкулеза и легочных заболеваний работает с 1971 года в сосновой роще в Упеслеяс, недалеко от Риги. В настоящее время здесь имеется около 230 коек. Планируется, что Объединенную инфекционно-туберкулезную больницу построят в 2026 году, но конкурс на европейские деньги за Рижскую Восточную больницу пока не выиграл ни один строительный подрядчик, а 90 миллионов прошли мимо носа. Тендер будет объявлен повторно, что продлит неудобства пациентов и врачей. TVNET+ отправился ознакомиться с состоянием больницы.