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ФОТО Советская экзотика в Центре туберкулеза, на месте которого должна была быть новая больница

Перевод: rus.tvnet.lv
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Центр туберкулеза и легочных заболеваний работает с 1971 года в сосновой роще в Упеслеяс, недалеко от Риги. В настоящее время здесь имеется около 230 коек. Планируется, что Объединенную инфекционно-туберкулезную больницу построят в 2026 году, но конкурс на европейские деньги за Рижскую Восточную больницу пока не выиграл ни один строительный подрядчик, а 90 миллионов прошли мимо носа. Тендер будет объявлен повторно, что продлит неудобства пациентов и врачей. TVNET+ отправился ознакомиться с состоянием больницы.

На один из балконов упал кусок бетона. В целом здание похоже на музей советской эпохи - старый лифт с надписью "не работает", мягкие кресла, словно вынесенные из кинотеатра, потрескавшийся линолеум. Для слива так называемых "уток", или мочеприемников, установлен унитаз с краном, после чего их помещают в специальное устройство для мытья.

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