Сирийские группировки, свергнувшие режим диктатора Башара Асада, полностью контролируют провинцию Латакия, где расположены российские военные базы, сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник.
Сирийские повстанцы взяли под контроль провинцию, где расположены российские военные базы
Со вчерашнего дня оппозиция полностью контролирует Латакию, включая города Тартус и Джеблу.
Источник ТАСС утверждает, что повстанцы "не вторгались и не намерены вторгаться на территорию российских военных баз, которые функционируют в нормальном режиме".
Российские власти поддерживают Асада на протяжении многих лет, в том числе и в военном отношении. Россия построила в Сирии авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в Тартусе. После падения режима Асада источники, такие как Главное управление разведки Министерства обороны Украины, утверждали, что российские военные выводят корабли с базы в Тартусе и самолетами вывозят оружие и военную технику с авиабазы Хмеймим. Российские власти официально не подтвердили факт вывода войск.
Россия предоставила Асаду политическое убежище, подтвердил в понедельник, 9 декабря, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Как ранее сообщалось, в воскресенье, 8 декабря, отряды сирийских повстанцев взяли Дамаск и объявили о падении режима Асада.
Повстанцы под предводительством группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" начали молниеносную атаку на силы режима менее двух недель назад. Быстро продвигаясь вперед, они в считанные дни вытеснили войска Асада из Алеппо, Хамы и Хомса.
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