Сирийские повстанцы взяли под контроль провинцию, где расположены российские военные базы

Источник ТАСС утверждает, что повстанцы "не вторгались и не намерены вторгаться на территорию российских военных баз, которые функционируют в нормальном режиме".

Российские власти поддерживают Асада на протяжении многих лет, в том числе и в военном отношении. Россия построила в Сирии авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в Тартусе. После падения режима Асада источники, такие как Главное управление разведки Министерства обороны Украины, утверждали, что российские военные выводят корабли с базы в Тартусе и самолетами вывозят оружие и военную технику с авиабазы Хмеймим. Российские власти официально не подтвердили факт вывода войск.