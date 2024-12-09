Украинский лидер сделал это в начале переговоров с лидером немецкого Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем в Киеве.

Зеленский ответил на вопрос о том, согласна ли Украина заморозить войну и какие условия безопасности должны быть для того, чтобы Украина согласилась на мир, учитывая, что новоизбранный президент США, как сообщается, хочет заморозить конфликт на нынешней линии фронта.

Как сказал украинский президент, очень важно поддерживать постоянный контакт с США и работать с Европой над дальнейшими шагами.

"Когда мы говорим о заморозке конфликта, если между нами, то мы [с Трампом] об этом говорили. Я сказал: что мы более, чем кто-то в мире хотим завершения войны, и безусловно, дипломатически завершение войны принесет больше сохранения жизней, и мы хотим этого", - сказал Зеленский.

В то же время глава государства рассказал о том, что он подчеркнул в Париже во время встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Трампом.

"Прежде всего вы увидите - Путин не хочет завершения этой войны. Поэтому, его надо заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Украина сильна перед любой дипломатией - это сильная на поле боя армия, это пакеты с оружием и тому подобное. Это дальнобойные системы, безусловно и ATACMS, и Taurus, и Storm Shadow и Scalp - все это нам очень сильно нужно", - заявил Зеленский.

Кроме того, по его словам, Украине нужны гарантии безопасности:

"Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть."

Зеленский сообщил, что намерен убедить нынешнего президента США Джо Байдена принять такое приглашение.

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