Сколько российских военных погибло в Сирии?

Пример Чернышова показывает, как много времени, сил и средств было вложено Россией в подготовку десятков элитных специалистов, которые затем потеряли свои жизни в Сирии.

В открытых источниках также удалось найти свидетельства гибели в Сирии разведчиков 45-й бригады спецназа ВДВ, солдат и офицеров подразделений ГРУ, а также более 20 военных пилотов и штурманов.

По данным Минобороны России, подготовка только одного военного летчика в России стоит от 3 до 14 миллионов долларов.

В ряде случаев установить места службы погибших невозможно. Например, о гибели полковника Евгения Велева мы узнали только благодаря появлению его имени на мемориале воинам-разведчикам в Калининграде. О его смерти — как и о гибели многих других солдат и офицеров — Минобороны России не сообщало. Где именно служил полковник, неизвестно.

Военный мемориал в Саратове помог установить имена еще нескольких человек, погибших в Сирии (фото 2020 года) Фото: BBC

А на саратовском военном мемориале в разделе "погибшие в Сирии" мы обнаружили фамилии старшего лейтенанта Романа Ключникова и подполковника Владимира Иванова. Подробностей об их службе и смерти также никогда не публиковалось.

Всего среди погибших в Сирии российских военных числятся один генерал-майор, 10 полковников, 15 подполковников, 31 майор и еще 61 офицер в звании от лейтенанта до капитана.