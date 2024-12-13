Исполни желание! "Увидеть солнце": самое большое желание хирурга Роланда Гибнерса

"Увидеть солнце" - это самое большое желание Роланда Гибнерса. Сейчас его руки с трудом выводят буквы на планшете - это единственный способ, которым он может общаться с миром. С 16 января 2023 года он живет с болезнью двигательных нейронов. Она медленно отнимает все: возможность говорить, есть, двигаться.

Роланд Гибнерс - известный хирург-вертебролог. Его имя часто упоминается в интервью вместе с благодарностями пациентов, которым он помог восстановить здоровье.

Среди тех, кому он помог - паралимпийцы, такие как лучница Дайга Дадзите и фехтовальщица на колясках Полина Рожкова. Он лечил художника Марека Одуминьша, бабушку актрисы Зане Даудзини и телеведущую Кристине Гарклаву.

Кристине в одном из интервью рассказывала, что боялась его строгости, но без него вряд ли смогла бы восстановиться. Когда я спрашиваю Роланда, знает ли он, что многие его побаивались, он слегка улыбается одним уголком губ и пишет на планшете: "Спросите у Кристине Гарклавы!".

Когда я спрашиваю, почему он выбрал именно эту специальность, Роланд отвечает: "Зимой 1974 года мой отец погиб в автокатастрофе. Летом я работал в пионерском лагере в Арайши. Там мне понравилась одна медсестра".

Эта история стала частью благотворительной кампании "Исполни желание", организованной TVNET GRUPA в декабре 2024 года. Кампания обращает внимание общества на вопрос, который может коснуться каждого из нас.

Хосписная помощь предоставляется людям, получившим заключение врачебного консилиума. Это программа, частично финансируемая государством, которая позволяет достойно провести последние месяцы жизни.

Часто у хосписных пациентов остается менее шести месяцев.

Кампания создана, чтобы поддержать хосписных пациентов и исполнить их маленькие мечты. Это может быть шанс увидеть родной дом, встретить рассвет, съесть любимое блюдо или погладить собаку.

Еще одна цель инициативы - рассказать о тех, кто ежедневно заботится о больных. Это волонтеры, социальные работники, капелланы, психологи, терапевты, доулы смерти и другие.

Как подчеркивают сотрудники Hospiss LV, "в нашей культуре сильна традиция ухода за могилами, но отсутствует культура достойного ухода за умирающими. Это можно изменить".

Поддерживая кампанию "Исполни желание", вы помогаете людям обрести радость даже в самые трудные моменты жизни.

Это простые, но важные желания - увидеть солнце, вспомнить детство, встретиться с близкими, съесть кебаб или получить лекарства, от которых почти не больно.

Подробнее о кампании можно узнать здесь.