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Исполни желание! "Увидеть солнце": самое большое желание хирурга Роланда Гибнерса

Хирург Роланд Гибнерс Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA
Перевод: rus.tvnet.lv
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"Увидеть солнце" - это самое большое желание Роланда Гибнерса. Сейчас его руки с трудом выводят буквы на планшете - это единственный способ, которым он может общаться с миром. С 16 января 2023 года он живет с болезнью двигательных нейронов. Она медленно отнимает все: возможность говорить, есть, двигаться.

Роланд Гибнерс - известный хирург-вертебролог. Его имя часто упоминается в интервью вместе с благодарностями пациентов, которым он помог восстановить здоровье.

Среди тех, кому он помог - паралимпийцы, такие как лучница Дайга Дадзите и фехтовальщица на колясках Полина Рожкова. Он лечил художника Марека Одуминьша, бабушку актрисы Зане Даудзини и телеведущую Кристине Гарклаву.

Кристине в одном из интервью рассказывала, что боялась его строгости, но без него вряд ли смогла бы восстановиться. Когда я спрашиваю Роланда, знает ли он, что многие его побаивались, он слегка улыбается одним уголком губ и пишет на планшете: "Спросите у Кристине Гарклавы!".

Когда я спрашиваю, почему он выбрал именно эту специальность, Роланд отвечает: "Зимой 1974 года мой отец погиб в автокатастрофе. Летом я работал в пионерском лагере в Арайши. Там мне понравилась одна медсестра".

Эта история стала частью благотворительной кампании "Исполни желание", организованной TVNET GRUPA в декабре 2024 года. Кампания обращает внимание общества на вопрос, который может коснуться каждого из нас.

Хосписная помощь предоставляется людям, получившим заключение врачебного консилиума. Это программа, частично финансируемая государством, которая позволяет достойно провести последние месяцы жизни.

Часто у хосписных пациентов остается менее шести месяцев.

Кампания создана, чтобы поддержать хосписных пациентов и исполнить их маленькие мечты. Это может быть шанс увидеть родной дом, встретить рассвет, съесть любимое блюдо или погладить собаку.

Еще одна цель инициативы - рассказать о тех, кто ежедневно заботится о больных. Это волонтеры, социальные работники, капелланы, психологи, терапевты, доулы смерти и другие.

Как подчеркивают сотрудники Hospiss LV, "в нашей культуре сильна традиция ухода за могилами, но отсутствует культура достойного ухода за умирающими. Это можно изменить".

Поддерживая кампанию "Исполни желание", вы помогаете людям обрести радость даже в самые трудные моменты жизни.

Это простые, но важные желания - увидеть солнце, вспомнить детство, встретиться с близкими, съесть кебаб или получить лекарства, от которых почти не больно.

Подробнее о кампании можно узнать здесь.

До 16 января прошлого года Роланд работал в полную силу. Первые симптомы появились внезапно: речь стала нечеткой, пациенты начали переспрашивать. Сегодня он больше не может говорить, а самое длинное его путешествие за день - до лестничной площадки.

Хирург Роланд Гибнерс
Хирург Роланд Гибнерс Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

Когда я прихожу в его просторный, но уютный дом на проспекте Виестура, день кажется мрачным. За окнами низко нависают тяжелые серые тучи, словно пропитанные дождем.

На столе лежат аккуратно сложенные книги. На стене кабинета висит фотография Роланда с экс-президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой. Именно она вручила ему Крест Признания.

Роланд сидит в своем любимом кресле в центре комнаты. Увидев меня, он с трудом, но достойно встает, чтобы пожать руку.

Хирург Роланд Гибнерс получает Крест признания из рук президента Вике-Фрейберги
Хирург Роланд Гибнерс получает Крест признания из рук президента Вике-Фрейберги Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

Его дни проходят монотонно. Подъем в 6:30, завтрак и лекарства. В 9:30 - второй завтрак, с 10 до 11 - прогулка по лестнице.

Он питается через специальную трубку, так как больше не может глотать. Желания съесть что-то особенное нет - чувства насыщения вполне хватает.

С июля к нему ежедневно приходит сотрудник Hospiss Māja. Эта организация предоставляет уход, медицинский персонал, физиотерапевтов, эрготерапевтов и других специалистов.

Чего ему больше всего не хватает? Роланд пишет: "Речи и общения".

Раньше он был заядлым рассказчиком анекдотов. Сегодня его состояние неумолимо ухудшается.

Как врач он четко понимает, что болезнь неизлечима, и не надеется на чудо. "Я знаю болезнь и ее исход. Стараюсь об этом не думать", - пишет он.

Хирург Роланд Гибнерс
Хирург Роланд Гибнерс Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

На вопрос, как он относится к смерти, Роланд немного задумывается. Затем уверенно пишет: "Как к возможности встретиться с моей женой".

Как бы он описал свою жизнь в нескольких словах? "Безумные кавалерийские годы", - отвечает Роланд.

Сейчас, чтобы отвлечься, он много читает. Его любимый жанр - детективы.

Когда я спрашиваю, что бы он еще хотел успеть, Роланд пишет: "Думаю, все уже сделано".

Больше всего он гордится своими пациентами, которым вернул здоровье, и студентами, которых обучал.

Теперь, когда он попадает в больницу, всегда встречает кого-то из тех, кого когда-то учил.

Кто из пациентов запомнился ему больше всего? "Маленькая девочка с косичками. Когда я снял ей гипс и разрешил танцевать, она подошла и поцеловала меня", - пишет Роланд.

Галерея: Хирург Роланд Гибнерс

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