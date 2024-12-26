Новый, 2025 год наступит уже скоро, и сейчас самое время планировать свою культурную жизнь на следующие 12 месяцев. Концерты Валерия Меладзе и Робби Уильямса, театральная премьера с Чулпан Хаматовой, которая вновь будет играть на латышском языке, полюбившийся публике фестиваль Laima Rendezvous и самые ожидаемые кинопремьеры - TVNET+ собрал анонсы самых ярких мероприятий, которые планируются в следующем году.