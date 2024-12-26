Новый, 2025 год наступит уже скоро, и сейчас самое время планировать свою культурную жизнь на следующие 12 месяцев. Концерты Валерия Меладзе и Робби Уильямса, театральная премьера с Чулпан Хаматовой, которая вновь будет играть на латышском языке, полюбившийся публике фестиваль Laima Rendezvous и самые ожидаемые кинопремьеры - TVNET+ собрал анонсы самых ярких мероприятий, которые планируются в следующем году.
Для абонентов
Пора строить планы! Самые ожидаемые концерты и премьеры 2025 года в Латвии
Фестивали
Еще в конце ноября началась продажа билетов на фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025, который пройдет с 25 по 27 июля 2025 года в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале. Фестиваль уже стал музыкальной традицией, объединяющей выдающихся исполнителей из Латвии и всего мира.
Видео: Алла Пугачева и Максим Галкин на Laima Rendezvous Jūrmala
Галерея: Гала-концерт Laima Rendezvous Jūrmala 2024