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Пора строить планы! Самые ожидаемые концерты и премьеры 2025 года в Латвии

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Новый, 2025 год наступит уже скоро, и сейчас самое время планировать свою культурную жизнь на следующие 12 месяцев. Концерты Валерия Меладзе и Робби Уильямса, театральная премьера с Чулпан Хаматовой, которая вновь будет играть на латышском языке, полюбившийся публике фестиваль Laima Rendezvous и самые ожидаемые кинопремьеры - TVNET+ собрал анонсы самых ярких мероприятий, которые планируются в следующем году.

Фестивали

Еще в конце ноября началась продажа билетов на фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025, который пройдет с 25 по 27 июля 2025 года в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале. Фестиваль уже стал музыкальной традицией, объединяющей выдающихся исполнителей из Латвии и всего мира.

Видео: Алла Пугачева и Максим Галкин на Laima Rendezvous Jūrmala

Галерея: Гала-концерт Laima Rendezvous Jūrmala 2024

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