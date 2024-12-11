Фото В парке Победы открыли новую детскую площадку

В общей сложности на площадке установлено десять игровых конструкций, которые одновременно могут использовать до 122 детей.

Площадка условно разделена на три зоны: для самых маленьких, для школьников и для игр на качелях.

Детская площадка включает в себя игровой домик с различными элементами для игры с песком, музыкальную панель с барабанами, две различные карусели, больше подходящие для детей подросткового возраста, и качели с тремя типами сидений.

В результате реконструкции площадки площадь песчаного покрытия увеличилась более чем на 100 квадратных метров.

В качестве связующего элемента вокруг песчаного покрытия дополнительно была уложена брусчатка, на которой установлены шесть велосипедных стоек, девять скамеек разных конфигураций и два стола, что позволяет семьям с детьми обедать на свежем воздухе.

Вокруг площадки было заменено старое асфальтобетонное покрытие, находившееся в плохом техническом и визуальном состоянии. Для создания тени в самые жаркие летние дни рядом с площадкой было посажено пять деревьев и 33 кустарника.

"Металлические части конструкций выполнены из высококачественного переработанного алюминия и стали, что обеспечивает их долговечность и минимальное воздействие на окружающую среду. Все конструкции сертифицированы в соответствии со стандартами безопасности, создавая безопасную и увлекательную среду для развития детей", - отметил представитель думы Эдийс Пелшс.

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