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Фото В парке Победы открыли новую детскую площадку

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В парке Победы открыли новую детскую площадку
В парке Победы открыли новую детскую площадку Фото: Rīgas dome

На новой детской игровой площадке в парке Победы в Риге одновременно смогут играть около 120 детей, сообщает Рижская дума.

Галерея: Новая площадка в парке Победы

Департамент среды и жилья Рижской думы завершил масштабную реконструкцию детской площадки в парке Победы, а также обновил несколько километров дорожек.

В рамках благоустройства парка Победы в этом году была создана новая детская площадка: три существующие игровые конструкции были обновлены, а также установлены семь новых, рассчитанных на детей разного возраста.

Было уложено новое покрытие, установлены скамейки, урны для мусора и велосипедные стойки, сообщает председатель Департамента среды и жилья Рижской думы Виестурс Зепс.

Он подчеркнул, что при установке оборудования соблюдались принципы циклической экономики, использовались переработанные и экологически безопасные материалы.

"Кроме того, для удобства жителей мы реконструировали дорожки общей площадью 15 000 квадратных метров и создали полгектара нового газона", - пояснил Зепс.

Следующим этапом станет установка новых скамеек и мусорных урн, стилистически согласованных с элементами новой части парка Победы.

После этого восстановительные работы в этих зонах парка будут полностью завершены, и парк предоставит отличные возможности для отдыха как взрослым, так и детям, уверен политик.

В общей сложности на площадке установлено десять игровых конструкций, которые одновременно могут использовать до 122 детей.

Площадка условно разделена на три зоны: для самых маленьких, для школьников и для игр на качелях.

Детская площадка включает в себя игровой домик с различными элементами для игры с песком, музыкальную панель с барабанами, две различные карусели, больше подходящие для детей подросткового возраста, и качели с тремя типами сидений.

В результате реконструкции площадки площадь песчаного покрытия увеличилась более чем на 100 квадратных метров.

В качестве связующего элемента вокруг песчаного покрытия дополнительно была уложена брусчатка, на которой установлены шесть велосипедных стоек, девять скамеек разных конфигураций и два стола, что позволяет семьям с детьми обедать на свежем воздухе.

Вокруг площадки было заменено старое асфальтобетонное покрытие, находившееся в плохом техническом и визуальном состоянии. Для создания тени в самые жаркие летние дни рядом с площадкой было посажено пять деревьев и 33 кустарника.

"Металлические части конструкций выполнены из высококачественного переработанного алюминия и стали, что обеспечивает их долговечность и минимальное воздействие на окружающую среду. Все конструкции сертифицированы в соответствии со стандартами безопасности, создавая безопасную и увлекательную среду для развития детей", - отметил представитель думы Эдийс Пелшс.

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