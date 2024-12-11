Ошибка Flightradar24 показала самолет МЧС России над Латвией

CAA подчеркнуло, что данный самолет не входил в воздушное пространство Латвии.

В сообщении агентство также напомнило, что совместно с международными партнерами ведется постоянный мониторинг возможных сбоев GPS-сигнала. Однако такие помехи не оказывают влияния на безопасность полетов в латвийском воздушном пространстве.

Все случаи обнаружения GPS-помех централизованно фиксируются и анализируются Европейским агентством авиационной безопасности (EASA). Агентство продолжает внимательно отслеживать подобные инциденты, чтобы предотвратить возможные угрозы и обеспечить стабильную работу авиационных служб.

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