Регистр предприятий пересмотрит решения, вызванные проблемами с Latvija.gov.lv

Отвечая на вопрос о возможности пересмотра решений, например, об исключении компаний из Коммерческого регистра из-за отсутствия уведомлений с портала Latvija.gov.lv, Летиня подчеркнула, что Регистр активно взаимодействует с Министерством умного управления и регионального развития (VARAM) и Государственным агентством цифрового развития (VDAA).

"Если будет установлено, что уведомления не соответствовали требованиям закона, каждое решение будет пересмотрено индивидуально", - отметила она. Кроме того, будут уточнены сроки для обжалования. О дальнейших действиях и возможных решениях общественность будет проинформирована не позднее начала следующей недели.

Ранее стало известно, что VDAA начала служебное расследование и аудит безопасности процессов, связанных с подтверждением e-mail на портале Latvija.gov.lv. Директор VDAA Йорен Лиопа на пресс-конференции сообщил, что ведётся работа с представителями других государственных структур для анализа юридических и технических причин проблем.

На вопрос о готовности возместить убытки жителям, понесённые из-за несвоевременного получения уведомлений, Лиопа пояснил, что причины пропущенных сроков и штрафов будут тщательно изучены.

Весной 2024 года VDAA призвала пользователей подтвердить указанные на портале Latvija.gov.lv e-mail для получения уведомлений. Этот шаг был необходим для актуализации данных портала. Однако, как стало известно, некоторые уведомления отправлялись на непроверенные адреса.

В агентстве уточнили, что функция уведомлений является дополнительной услугой и не обязательна для всех. Кроме того, отправка уведомления не гарантирует его получения или прочтения. Например, письма могли попасть в "спам" или другую папку из-за настроек почтовых сервисов.

Жалобы в социальных сетях показывают, что часть пользователей не заметила приглашение подтвердить e-mail, некоторые проигнорировали его, а другие столкнулись с техническими трудностями.

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