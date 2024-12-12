Прошедшая осень в Латвии стала третьей самой теплой за всю историю наблюдений

Календарная осень в этом году оказалась на 2,5 градуса теплее нормы. В последние сто лет еще более теплая осень была в 1934 и 2020 годах, когда средняя температура воздуха составила +9,7 и +9,9 градуса соответственно.

Самая низкая температура воздуха в сети наблюдений LVĢMC этой осенью составила -7 градусов 22 и 24 ноября в Стальгене, а наиболее высоко - до +30,0 градуса - столбик термометра поднялся 4 сентября в Бауске.

Осень началась с самого теплого сентября в истории наблюдений. При средней температуре +16,1 градуса он оказался на 3,8 градуса теплее месячной нормы и на 0,3 градуса побил рекорд самого теплого сентября, достигнутый годом ранее.

В сентябре этого года было побито 87 рекордов суточной максимальной температуры воздуха, а за всю осень побито 104 рекорда тепла, четыре из которых были суточными рекордами, а когда 25 ноября в Вентспилсе воздух прогрелся до +12,9 градусов, оказался побит и национальный рекорд тепла для третьей декады ноября.