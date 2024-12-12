В четверг, 12 декабря, Сейм утвердил в окончательном чтении поправки к закону, которые разрешают комиссии Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) рассматривать и принимать на работу кандидатов с судимостью, если с момента их осуждения или прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям прошло не менее пяти лет.
VUGD разрешили принимать на работу соискателей с судимостью
В отношении сотрудников Государственной полиции, которые применяют оружие и принимают решения, ограничивающие права человека вплоть до лишения свободы, система может быть оценена как сбалансированная, однако с сотрудниками VUGD ситуация иная, и в соответствии с практикой Конституционного суда и Европейского суда по правам человека здесь необходима индивидуальная оценка, отметила комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.
Не каждый кандидат получит положительное решение о приеме на работу, но возможность оценки соответствует развитию демократического государства и позволит улучшить кадровый состав службы.
Депутаты также призывают Кабинет министров пересмотреть необходимость существующих запретов в отношении сотрудников как правоохранительных органов, так и других учреждений, поскольку запреты на занятие должностей лицами, ранее осужденными, и лицами, в отношении которых уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, в контексте практики Конституционного суда должны быть пересмотрены в зависимости от выполняемых на тех или иных должностях функций и оценены на индивидуальной основе.
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