VUGD разрешили принимать на работу соискателей с судимостью

В отношении сотрудников Государственной полиции, которые применяют оружие и принимают решения, ограничивающие права человека вплоть до лишения свободы, система может быть оценена как сбалансированная, однако с сотрудниками VUGD ситуация иная, и в соответствии с практикой Конституционного суда и Европейского суда по правам человека здесь необходима индивидуальная оценка, отметила комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Не каждый кандидат получит положительное решение о приеме на работу, но возможность оценки соответствует развитию демократического государства и позволит улучшить кадровый состав службы.

Депутаты также призывают Кабинет министров пересмотреть необходимость существующих запретов в отношении сотрудников как правоохранительных органов, так и других учреждений, поскольку запреты на занятие должностей лицами, ранее осужденными, и лицами, в отношении которых уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, в контексте практики Конституционного суда должны быть пересмотрены в зависимости от выполняемых на тех или иных должностях функций и оценены на индивидуальной основе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!