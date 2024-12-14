Латвия на 19-м месте в ЕС по гендерному равенству

Латвия набрала 62,6 пункта, что на 1,1 пункта лучше, чем в прошлом году. С 2010 года, когда впервые проводилось исследование, Латвия улучшила свой результат на 7,4 пункта.

Лучшие показатели Латвии на уровне ЕС - в сфере труда, где она занимает восьмое место с 77,5 баллами. С 2021 года Латвия поднялась на шесть позиций в этой области, что является вторым по величине приростом в ЕС, отметили в министерстве.

Улучшения наблюдаются и в сфере знаний, где по сравнению с 2021 годом отмечен прирост на 7 пунктов. Однако, поскольку другие страны-члены ЕС добились более быстрого прогресса, рейтинг Латвии остался неизменным, и она занимает последнее место в ЕС.

Министерство подчеркивает, что с 2022 года резко возросло участие женщин в организациях, финансирующих исследования: 86 % членов правления этих организаций - женщины, что является самым высоким показателем в ЕС.