С 6 января в Риге будут внесены изменения в расписание движения троллейбуса № 34, а также автобусов №№ 28, 30, 32 и 43. Это сделано для того, чтобы пассажирам было удобнее пользоваться общественным транспортом, сообщили в муниципальном предприятии Rīgas satiksme.
В январе в Риге изменят расписание одного троллейбусного и четырех автобусных маршрутов
Утренний рейс в рабочие дни с остановки на улице Маза Юглас будет отправляться раньше - в 8:10 вместо 8:19. Это позволит школьникам и работникам вовремя прибывать в Среднюю школу Юглы. Расписание скорректировано с учетом времени начала занятий.
Кроме того, в течение дня будет изменено отправление некоторых рейсов с обоих конечных пунктов - как в рабочие, так и в выходные дни. Эти изменения направлены на улучшение синхронизации с другими маршрутами.
Также изменится маршрут движения троллейбусов, следующих в 1-й троллейбусный парк. Теперь они будут следовать через улицы Бруниниеку и Кр. Валдемара.
Для удобства родителей, забирающих детей из дошкольного учреждения в Лангстини, изменится время отправления нескольких вечерних рейсов из Лангстини на Юглу. Новый график: рейс в 16:26 будет отправляться в 16:32, рейс в 17:01 - в 17:07, в 17:36 - в 17:42, в 18:11 - в 18:17, а в 18:46 - в 18:52. В обратном направлении (с Юглы) расписание останется без изменений.
В связи с сокращением времени движения между остановками изменится расписание отправления рейсов в направлении от Центрального вокзала в Даугавгриву. Отправление из Даугавгривы останется без изменений.
Для улучшения координации с автобусным маршрутом № 22 будет скорректировано отправление рейсов №№ 32 и 43 с их конечных пунктов.
Эти изменения позволят оптимизировать график общественного транспорта и сделают его использование более удобным для пассажиров.
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