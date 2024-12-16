VDD проверит участие членов Союза писателей в конгрессе переводчиков в Москве

В службе агентству LETA сказали, что VDD известно об участии упомянутых СМИ лиц в конгрессе, прошедшем в Москве. Служба оценивает случай в соответствии со своей компетенцией, но более подробных комментариев сейчас дать не может.

Латвийское телевидение (LTV) сообщило, что союз приостановил деятельность двух своих членов - Вии Лагановской и Сергея Морейно - в организации и реализуемых ею проектах. Причина - их поездка в Россию и участие в конгрессе переводчиков, который прошел этой осенью в Москве. До принятия решения о возможном исключении обоих членов Союз писателей ждет выводов VDD.

Конгресс под лозунгом "Перевод литературы как средство культурной дипломатии" поддерживается правительством России. На конгресс съехались 130 участников из 35 стран, в том числе европейских. Из Латвии - поэтесса, писатель, переводчик и издатель Лагановская и поэт, писатель и переводчик Морейно.

Морейно известен весомым вкладом в распространение латышской литературы среди русскоязычных читателей. Однако после поездки в Москву Государственный фонд культурного капитала решил прекратить с ним сотрудничество и выплату стипендии.

Союз писателей отмечает, что данные обоими объяснения были детскими и не развеяли подозрений в том, что поездка финансировалась государством-агрессором.

Общаться с LTV Морейно не пожелал. А Лагановская ответила в СМС-сообщении: "Добрый день! Свое мнение я высказала Союзу писателей. Я против войны. Хорошие и плохие люди живут во всех странах. Больше мне нечего сказать по этому поводу".

Решение о целесообразности исключения обоих членов из своих рядов Союз писателей примет после сбора всех фактов и подведения итогов на собрании в марте.

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