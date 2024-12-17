"Любая должность теряет смысл". Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии

По словам Асада, «ни разу за время произошедших в Сирии событий» он не рассматривал возможность ухода в отставку и бегства из страны, и такие предложения ему не поступали.

Но, сказано в заявлении, «когда государство попадает в руки террористов, и возможность на что-либо повлиять утрачена, любая должность теряет смысл».

Пока сирийские повстанцы один за другим брали под свой контроль города, Асад не появлялся на публике. Из-за этого циркулировали слухи о том, что он мог бежать из страны.

Агентство Reuters на прошлой неделе писало, что Асад не предупредил своих сторонников и родственников о бегстве. По версии источника издания, за несколько часов до отъезда из страны Асад собрал высокопоставленных сотрудников спецслужб и военных и заверил их, что «военная помощь от России уже в пути».

Еще раньше агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что побег Асада организовала разведка России: Москва якобы убедила его, что он проиграет борьбу с вооруженными группировками во главе с исламистами, и предложила ему и его семье воспользоваться безопасным коридором, если он немедленно уедет.

Тем временем сирийские повстанческие группировки продолжают формировать переходное правительство.