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В США замечают загадочные беспилотники над военными объектами и аэропортами. Что о них известно

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BBC
В США замечают загадочные беспилотники над военными объектами и аэропортами
В США замечают загадочные беспилотники над военными объектами и аэропортами Фото: BBC

За последний месяц сразу из нескольких американских штатов поступали сообщения о парящих в небе загадочных беспилотниках.

Американские власти решили отправить в Нью-Йорк систему обнаружения беспилотников после того, как над этим штатом и несколькими другими регионами США были обнаружены сразу несколько дронов неизвестного происхождения.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул решила обратиться за помощью к федеральным властям США после того, как на прошлой неделе из-за беспилотников была временно закрыта взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Стюарт в Нью-Йорке.

«В ответ на мои призывы о выделении дополнительных ресурсов наши федеральные партнеры направляют в Нью-Йорк систему обнаружения беспилотников», — написала Хочул в воскресенье на сайте X.

По ее словам, правительствам штатов необходимо предоставить больше полномочий, чтобы те смогли самостоятельно бороться с небольшими БПЛА.

Несмотря на опасения в связи с появлением дронов, ФБР не считает, что они несут серьезную угрозу.

Что известно о загадочных дронах и что может стоять за их появлением?

Где были обнаружены беспилотники?

Дрон над Нью-Джерси
Дрон над Нью-Джерси Фото: Getty Images

За последнее время БПЛА были зафиксированы в нескольких американских штатах.

  • С 18 ноября над Нью-Джерси парили десятки беспилотных летательных аппаратов. Некоторые БПЛА были замечены вблизи «Арсенала Пикатинни» — секретной военно-исследовательской организации, а также рядом с полем для гольфа, принадлежащем избранному президенту Дональду Трампу в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси.
  • Согласно сообщениям, в Нью-Йорке несколько беспилотников летали над Бронксом 12 декабря.
  • В Огайо обнаружение беспилотников привело к закрытию базы ВВС «Райт-Паттерсон» примерно на час в пятницу вечером, сообщают местные СМИ.
  • В Коннектикуте полиция сообщила о появлении «подозрительных дронов», системы обнаружения БПЛА задействованы около городов Гротон и Нью-Лондон (там в числе прочего находится база американских подводных лодок и завод, задействованный в производстве субмарин).
  • В Мэриленде бывший республиканский губернатор штата Ларри Хоган заявил, что видел «десятки» дронов над своим домом в городе Дэвидсонвил.
  • В Массачусетсе 14 декабря были арестованы двое мужчин после того, как они, предположительно, «управляли дронами, создавая опасность» около международного аэропорта Логан.
  • Множество беспилотников были также замечены в Пенсильвании, в том числе над городом Филадельфия.
  • В октябре газета Wall Street Journal сообщила, что загадочные дроны в течение 17 дней были замечены над американскими военными объектами в Вирджинии.

В конце ноября беспилотники также были замечены за над тремя американскими авиабазами в Великобритании, британские источники в оборонном ведомстве сообщили Би-би-си, что в организации полетов подозревается другое государство.

В начале декабря дроны также обнаруживали над американской военной базой «Рамштайн» в Германии.

Что они собой представляют?

После брифинга, проведенного 11 декабря в Министерстве внутренней безопасности США, член собрания штата Нью-Джерси Доун Фантазия заявила, что эти беспилотники, по всей видимости, невозможно засечь при помощи традиционных методов.

Фантазия сказала, что летательные аппараты имеют диаметр до 1,8 метров, передвигаются с выключенными огнями и «действуют скоординированно».

В воскресенье министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что рост числа сообщений о беспилотниках может быт связан с тем, что в прошлом году федеральные законы начали разрешать полеты беспилотников в ночное время.

«Это может быть одной из причин того, что сейчас люди видят больше беспилотников, чем раньше», — отметил он.

Представляют ли они опасность?

В беседе с журналистами представители нескольких американских ведомств заявили, что нет никаких доказательств существования угрозы безопасности со стороны дронов.

«Я думаю, что реакция была несколько чрезмерной», — отметил один из сотрудников ФБР.

В воскресенье министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас сообщил ABC News, что ему неизвестно «о причастности других государств к [дронам], обнаруженным на северо-востоке». «И мы бдительно расследуем этот вопрос», — сказал он.

«Если появится какой-либо повод для озабоченности, если мы установим причастность других государств или преступную деятельность, мы расскажем об этом американскому народу», — добавил Майоркас.

Избранный президент Дональд Трамп предположил, что беспилотники не могли летать без ведома правительства. «Пусть общественность узнает, и немедленно, — написал он в своей социальной платформе Truth Social. — В противном случае сбивайте их».

Власти США, впрочем, не сообщали, что имеют отношение к запускам беспилотников.

Кроме того, сбивать дроны запрещают американские законы.

Откуда они прилетели?

Неясно, кто управлял этими БПЛА и кто мог стоять за их запуском.

Представитель республиканцев от штата Нью-Джерси Джефф Ван Дрю предположил, что беспилотники прибывают с иранского «материнского корабля» в Атлантике.

Однако демократ от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти отметил, что существует «ненулевая» вероятность того, что к этому может быть причастен Китай.

Пентагон, Белый дом и Министерство внутренней безопасности США говорят, что объекты не имеют иностранного происхождения.

30 ноября власти США арестовали 39-летнего гражданина Китая Инь Пяо Чжоу по подозрению в том, что в тот же день он запустил беспилотный летательный аппарат и сфотографировал базу космических сил «Ванденберг», расположенную недалеко от Санта-Барбары.

Этого человека арестовали незадолго до того, как он пытался сел на самолет, вылетавший в Китай.

Однако нет никаких предположений о том, что этот инцидент имеет отношение к серии сообщений о беспилотниках на другом конце страны.

BBC
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