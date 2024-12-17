За последний месяц сразу из нескольких американских штатов поступали сообщения о парящих в небе загадочных беспилотниках.
В США замечают загадочные беспилотники над военными объектами и аэропортами. Что о них известно
Американские власти решили отправить в Нью-Йорк систему обнаружения беспилотников после того, как над этим штатом и несколькими другими регионами США были обнаружены сразу несколько дронов неизвестного происхождения.
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул решила обратиться за помощью к федеральным властям США после того, как на прошлой неделе из-за беспилотников была временно закрыта взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Стюарт в Нью-Йорке.
«В ответ на мои призывы о выделении дополнительных ресурсов наши федеральные партнеры направляют в Нью-Йорк систему обнаружения беспилотников», — написала Хочул в воскресенье на сайте X.
По ее словам, правительствам штатов необходимо предоставить больше полномочий, чтобы те смогли самостоятельно бороться с небольшими БПЛА.
Несмотря на опасения в связи с появлением дронов, ФБР не считает, что они несут серьезную угрозу.
Что известно о загадочных дронах и что может стоять за их появлением?
Где были обнаружены беспилотники?
За последнее время БПЛА были зафиксированы в нескольких американских штатах.
- С 18 ноября над Нью-Джерси парили десятки беспилотных летательных аппаратов. Некоторые БПЛА были замечены вблизи «Арсенала Пикатинни» — секретной военно-исследовательской организации, а также рядом с полем для гольфа, принадлежащем избранному президенту Дональду Трампу в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси.
- Согласно сообщениям, в Нью-Йорке несколько беспилотников летали над Бронксом 12 декабря.
- В Огайо обнаружение беспилотников привело к закрытию базы ВВС «Райт-Паттерсон» примерно на час в пятницу вечером, сообщают местные СМИ.
- В Коннектикуте полиция сообщила о появлении «подозрительных дронов», системы обнаружения БПЛА задействованы около городов Гротон и Нью-Лондон (там в числе прочего находится база американских подводных лодок и завод, задействованный в производстве субмарин).
- В Мэриленде бывший республиканский губернатор штата Ларри Хоган заявил, что видел «десятки» дронов над своим домом в городе Дэвидсонвил.
- В Массачусетсе 14 декабря были арестованы двое мужчин после того, как они, предположительно, «управляли дронами, создавая опасность» около международного аэропорта Логан.
- Множество беспилотников были также замечены в Пенсильвании, в том числе над городом Филадельфия.
- В октябре газета Wall Street Journal сообщила, что загадочные дроны в течение 17 дней были замечены над американскими военными объектами в Вирджинии.
В конце ноября беспилотники также были замечены за над тремя американскими авиабазами в Великобритании, британские источники в оборонном ведомстве сообщили Би-би-си, что в организации полетов подозревается другое государство.
В начале декабря дроны также обнаруживали над американской военной базой «Рамштайн» в Германии.
Что они собой представляют?
После брифинга, проведенного 11 декабря в Министерстве внутренней безопасности США, член собрания штата Нью-Джерси Доун Фантазия заявила, что эти беспилотники, по всей видимости, невозможно засечь при помощи традиционных методов.
Фантазия сказала, что летательные аппараты имеют диаметр до 1,8 метров, передвигаются с выключенными огнями и «действуют скоординированно».
В воскресенье министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что рост числа сообщений о беспилотниках может быт связан с тем, что в прошлом году федеральные законы начали разрешать полеты беспилотников в ночное время.
«Это может быть одной из причин того, что сейчас люди видят больше беспилотников, чем раньше», — отметил он.
Представляют ли они опасность?
В беседе с журналистами представители нескольких американских ведомств заявили, что нет никаких доказательств существования угрозы безопасности со стороны дронов.
«Я думаю, что реакция была несколько чрезмерной», — отметил один из сотрудников ФБР.
В воскресенье министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас сообщил ABC News, что ему неизвестно «о причастности других государств к [дронам], обнаруженным на северо-востоке». «И мы бдительно расследуем этот вопрос», — сказал он.
«Если появится какой-либо повод для озабоченности, если мы установим причастность других государств или преступную деятельность, мы расскажем об этом американскому народу», — добавил Майоркас.
Избранный президент Дональд Трамп предположил, что беспилотники не могли летать без ведома правительства. «Пусть общественность узнает, и немедленно, — написал он в своей социальной платформе Truth Social. — В противном случае сбивайте их».
Власти США, впрочем, не сообщали, что имеют отношение к запускам беспилотников.
Кроме того, сбивать дроны запрещают американские законы.
Откуда они прилетели?
Неясно, кто управлял этими БПЛА и кто мог стоять за их запуском.
Представитель республиканцев от штата Нью-Джерси Джефф Ван Дрю предположил, что беспилотники прибывают с иранского «материнского корабля» в Атлантике.
Однако демократ от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти отметил, что существует «ненулевая» вероятность того, что к этому может быть причастен Китай.
Пентагон, Белый дом и Министерство внутренней безопасности США говорят, что объекты не имеют иностранного происхождения.
30 ноября власти США арестовали 39-летнего гражданина Китая Инь Пяо Чжоу по подозрению в том, что в тот же день он запустил беспилотный летательный аппарат и сфотографировал базу космических сил «Ванденберг», расположенную недалеко от Санта-Барбары.
Этого человека арестовали незадолго до того, как он пытался сел на самолет, вылетавший в Китай.
Однако нет никаких предположений о том, что этот инцидент имеет отношение к серии сообщений о беспилотниках на другом конце страны.