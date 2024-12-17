В США замечают загадочные беспилотники над военными объектами и аэропортами. Что о них известно

В конце ноября беспилотники также были замечены за над тремя американскими авиабазами в Великобритании, британские источники в оборонном ведомстве сообщили Би-би-си, что в организации полетов подозревается другое государство.

В начале декабря дроны также обнаруживали над американской военной базой «Рамштайн» в Германии.

Что они собой представляют?

После брифинга, проведенного 11 декабря в Министерстве внутренней безопасности США, член собрания штата Нью-Джерси Доун Фантазия заявила, что эти беспилотники, по всей видимости, невозможно засечь при помощи традиционных методов.

Фантазия сказала, что летательные аппараты имеют диаметр до 1,8 метров, передвигаются с выключенными огнями и «действуют скоординированно».

В воскресенье министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что рост числа сообщений о беспилотниках может быт связан с тем, что в прошлом году федеральные законы начали разрешать полеты беспилотников в ночное время.

«Это может быть одной из причин того, что сейчас люди видят больше беспилотников, чем раньше», — отметил он.

Представляют ли они опасность?

В беседе с журналистами представители нескольких американских ведомств заявили, что нет никаких доказательств существования угрозы безопасности со стороны дронов.

«Я думаю, что реакция была несколько чрезмерной», — отметил один из сотрудников ФБР.