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День Лачплесиса - государственный праздник? Сейм рассмотрит эту идею

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Факельное шествие "Дух борцов за свободу во все времена" в честь Дня Лачплесиса
Факельное шествие "Дух борцов за свободу во все времена" в честь Дня Лачплесиса Фото: Ieva Leiniša/LETA

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила во вторник передать в комиссию по правам человека и общественным делам инициативу граждан об объявлении Дня Лачплесиса государственным праздником.

Автор инициативы Андрис Балцерс заявил на заседании, что подобное предложение уже выдвигалось, но не было поддержано политиками.

Автор инициативы считает, что объявление 11 ноября государственным праздником будет способствовать единению нации, а также просвещению поколений по вопросам истории Латвии. "Это также послужит сильным сигналом для наших солдат, что их возможные битвы и жертвы будут чтить, помнить и не забывать", - сказал Балцерс.

"Важно укреплять семейные узы", - сказал автор инициативы, отметив, что праздник будет отмечаться в течение всего дня. В настоящее время День Лачплесиса является рабочим днем и отмечается только "вечером и в темное время суток".

Председатель комиссии Янис Вуцанс заявил, что предложение заслуживает внимания, поскольку шкала ценностей в обществе меняется со временем, в том числе в свете происходящего в мире.

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