Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сеть российских агентов, пытавшихся установить местонахождение в Украине поставляемых Западом реактивных истребителей F-16, сообщили в СБУ.
Служба безопасности Украины в ходе спецоперации нейтрализовала сеть шпионов РФ
Отдел военной контрразведки службы нейтрализовал агентурную сеть российской военной разведки (ГРУ), говорится в сообщении.
Агенты пытались шпионить за силами обороны в пяти областях Украины, отметили В СБУ.
В результате специальной операции были выявлены 12 российских агентов и их информаторов.
Некоторые - дезертиры, самовольно покинувшие подразделения украинской армии и завербованные, скрываясь от верховенства закона, российскими спецслужбами.
Участники вражеской ячейки действовали отдельно друг от друга и контактировали с резидентом (руководителем) группы агентства, базирующегося в Днепропетровской области.
В целях конспирации он использовал поддельные документы прикрытия, в том числе поддельные удостоверения волонтера и антикоррупционного активиста, отметили в СБУ.
Резидент привлек к сотрудничеству участников из Запорожья, а также Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей.
В этих областях агенты пытались шпионить за огневыми позициями противовоздушной обороны Украины, находить места расположения секретных военных аэродромов, где, согласно предположениям россиян, могли бы базироваться самолеты F-16, говорится в сообщении.
Отдельной задачей вражеских агентов было выяснение адресов предприятий, производящих электронное оборудование боевых действий для борьбы с российскими дронами.
Для получения разведданных подозреваемые использовали своих знакомых, в том числе украинских военных, которые находились в прифронтовых регионах.
"Получив предварительную информацию, агенты направились на территорию для проведения дополнительной разведки вблизи потенциальных целей", - говорится в сообщении.
В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, USB-носители, военные документы и поддельные удостоверения личности.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!