Служба безопасности Украины в ходе спецоперации нейтрализовала сеть шпионов РФ

Отдел военной контрразведки службы нейтрализовал агентурную сеть российской военной разведки (ГРУ), говорится в сообщении.

Агенты пытались шпионить за силами обороны в пяти областях Украины, отметили В СБУ.

В результате специальной операции были выявлены 12 российских агентов и их информаторов.

Некоторые - дезертиры, самовольно покинувшие подразделения украинской армии и завербованные, скрываясь от верховенства закона, российскими спецслужбами.

Участники вражеской ячейки действовали отдельно друг от друга и контактировали с резидентом (руководителем) группы агентства, базирующегося в Днепропетровской области.

В целях конспирации он использовал поддельные документы прикрытия, в том числе поддельные удостоверения волонтера и антикоррупционного активиста, отметили в СБУ.

Резидент привлек к сотрудничеству участников из Запорожья, а также Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей.

В этих областях агенты пытались шпионить за огневыми позициями противовоздушной обороны Украины, находить места расположения секретных военных аэродромов, где, согласно предположениям россиян, могли бы базироваться самолеты F-16, говорится в сообщении.

Отдельной задачей вражеских агентов было выяснение адресов предприятий, производящих электронное оборудование боевых действий для борьбы с российскими дронами.

Для получения разведданных подозреваемые использовали своих знакомых, в том числе украинских военных, которые находились в прифронтовых регионах.

"Получив предварительную информацию, агенты направились на территорию для проведения дополнительной разведки вблизи потенциальных целей", - говорится в сообщении.

В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, USB-носители, военные документы и поддельные удостоверения личности.

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