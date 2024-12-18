Американские биолаборатории и боевые комары. Чем известен убитый в Москве генерал Кириллов

Также он заявлял, что специалисты заповедника Аскания-Нова, оказавшегося на оккупированной Россией части Херсонской области, изучали маршруты миграции перелетных птиц. Эту деталь Кириллов также связал с разработкой биологического оружия: он сообщил, что птиц планировать использовать в качестве переносчиков опасных заболеваний.

За год до этого, осенью 2022 года, Игорь Кириллов рассказал о другом хитроумном способе распространения эпидемий — беспилотнике, оснащенном боевыми комарами. Генерал утверждал, что в США не только запатентовали, но также разработали и произвели такое устройство. Потом об этом же самом говорил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Как выяснил фактчекерский проект «Проверено.Медиа», такой патент действительно существует. Однако зарегистрировал его человек, который в разные годы оформил патенты на такие изобретения, как вызывающая инсульт пуля и пистолет, залепляющий глаза суперклеем. Никакого подтверждения того, что изобретение частного лица было произведено, нет. А утверждение Кириллова, что для получения патента необходимо существование устройства, не соответствует действительности.

«Оружие против славян»

Весной 2022 года Игорь Кириллов рассказал о еще одном виде биологического оружия.

«Имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», — заявил Кириллов.

Генерал утверждал, что для этого на Запад были переданы образцы сыворотки крови граждан, «относящихся исключительно к славянскому этносу».

Ученые считают вероятность создания подобного оружия ничтожно низкой даже в отдаленной перспективе — из-за недостаточной изученности механизма РНК-интерференции и из-за практической невозможности выделить «чистый этнос».