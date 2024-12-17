Вокруг елки из бутылок из-под виски нет колючей проволоки; изображение отредактировано

Не хватает контекста - сравниваются несравнимые вещи, высказывание противоречит сказанному ранее или не хватает важной дополнительной информации.

В одной из групп в Facebook к фотографии бутылок виски в форме рождественской елки и колючей проволоки была добавлена надпись:

"Появилась новая пирамида".

Постом менее чем за сутки поделились 1000 человек. Позднее изображение перепубликовали и другие профили. Судя по комментариям, большая часть людей поверила. Например, одна пользовательница пишет: "Моменты ужаса, в магазине колючая проволока, ну как далеко мы зашли". Другие пишут, что это ужасно и "как в тюрьме". О том, что это шутка, заявили лишь некоторые.

При помощи поисковика фотографий Google Lens можно найти, что оригинальное изображение елки из бутылок с алкоголем было опубликовано в прошлом году в новостном сюжете LSM. Он был снят в Риге в магазине Stockmann. Колючей проволоки вокруг "елки" нет. О том, как при помощи поисковика изображений найти оригинал, Re:Check рассказывал здесь и здесь.

Слева - изображение портала LSM. Фото: Агния Лаздиня/Латвийское радио. Справа - отредактированное изображение из Facebook Фото: скриншот

Глава отдела маркетинга Stockmann в Латвии Илона Цера в телефонном разговоре с Re:Check подтвердила, что изображение было отредактировано. "Наш партнер регулярно размещает такой объект в местах торговли в качестве рекламы. Такой объект, как елка Jameson, существует. Но, конечно, там нет никакой колючей проволоки и ничего такого", - сказала Цера. Она подтвердила, что фигура елки создана из пустых бутылок.

Вывод: Популярное изображение с колючей проволокой вокруг елки из бутылок - отредактировано, в реальности проволоки вокруг нее нет.

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