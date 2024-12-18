В Анапе ввели режим ЧС из-за нефтепродуктов на береговой линии

"В сопровождении спасательного судна Морспасслужбы "Меркурий" судно "Волгонефть 109" перешло в безопасное место якорной станки. "Меркурий" находится рядом для обеспечения безопасной стоянки", - говорится в сообщении ТАСС.

Крушение двух грузовых судов РФ в Керченском проливе

15 декабря в районе Керченского пролива у побережья аннексированного Россией Крыма затонули два российских грузовых судна. В МЧС РФ сообщили, что танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, а "Волгонефть 239", получив повреждения, "лег в дрейф".

Суда, потерпевшие крушение, были построены в 1980-х годах. Их проектировали как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойных погодных условиях, но в 1990-е переделали в класс "река - море", отмечает издание The Moscow Times. По его оценке, шторм мог оказать избыточную нагрузку и корпуса просто не выдержали.

Задержание капитана танкера "Волгонефть-212"

17 декабря Telegram-канал Baza сообщил о задержании капитана танкера "Волгонефть 212" Леонида Волегова, отметив, что его "доставят в Симферополь прямо из анапской больницы". По данным канала, Волегов стал подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, которое возбудили после крушения "Волгонефти 212", так как при аварии погиб один член экипажа. По сведениям канала, мужчина уже дал первые показания.

"Во время крушения Волегов наглотался воды с мазутом, потерял сознание и получил обморожение - его спасли и госпитализировали в больницу Анапы", - пишет Baza.

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