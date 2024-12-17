За изнасилование девочки мужчину приговорили почти к 20 годам тюрьмы

Обвиняемый в период с лета 2016 года по лето 2018 года, находясь в приемной семье, в которой проживала и не достигшая шестнадцатилетнего возраста девочка, воспользовавшись ее беспомощным состоянием - в силу своего возраста девочка не могла понять истинный характер и значение совершаемых с ней действий и противостоять им - неоднократно совершал действия сексуального характера с малолетней девочкой и насиловал ее.

В результате противоправных действий обвиняемого мужчины была поставлена под угрозу половая неприкосновенность, нравственность и нормальное физическое и психическое развитие потерпевшей, подчеркивается в обвинении.

Вовлеченные в процесс лица в десятидневный срок со дня оглашения сокращенного решения могут в письменной форме подать в суд ходатайство о подготовке полного решения. Если такое ходатайство подается, суд подготавливает полное решение, которое может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его доступности.

Сексуальным насилием являются любые действия сексуального характера - попытки осуществления сексуального акта, нежелательные комментарии сексуального характера или действия, направленные против сексуальности другого лица без согласия самого лица. Если сексуальному насилию подвергаются дети, то они об этом не рассказывают. Причин этому несколько - дети боятся, что им не поверят, что им отомстят, они не знают, что будет потом и как на это отреагируют близкие им люди. Некоторые дети не знают, что то, что с ними произошло, неправильно и вредно для них.

Прокуратура отмечает, что если есть хоть малейшие подозрения, что ребенок мог пострадать от сексуального или иного рода насилия, незамедлительно необходимо обратиться в Госполицию.

Прокуратура также напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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