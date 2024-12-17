"Вместе ездили на велосипедах": что известно о двойном убийстве и самоубийстве в Марупе

Гармоничная, улыбчивая семья; такие приятные люди, все время ездили на велосипедах. Так о семье, которая жила в Марупе в одном из рядных домов на улице Малиню, говорят окружающие. Однако не все - у других мнение отличается. Вечером в субботу 48-летний мужчина, вероятно, застрелил свою 10-летнюю дочь, ее бабушку и после этого застрелился сам. Что известно о семье и о том, что мужчина делал после убийства своих близких?