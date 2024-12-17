Гармоничная, улыбчивая семья; такие приятные люди, все время ездили на велосипедах. Так о семье, которая жила в Марупе в одном из рядных домов на улице Малиню, говорят окружающие. Однако не все - у других мнение отличается. Вечером в субботу 48-летний мужчина, вероятно, застрелил свою 10-летнюю дочь, ее бабушку и после этого застрелился сам. Что известно о семье и о том, что мужчина делал после убийства своих близких?
Для абонентов
"Вместе ездили на велосипедах": что известно о двойном убийстве и самоубийстве в Марупе
Построенные в 2008 году десять рядных домов на улице Малиню находятся в тихом, престижном районе рядом с лесом. Частные дома площадью 153 квадратных метра соединены и расположены в форме буквы U с небольшим двором внутри - так, что происходящее у соседей не может остаться незамеченным. В поселке Ветрас, как называют округу, в основном богатые огороженные заборами частные дома, построенные в последние десятилетия.