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"Я много заработал": почему Трамп требует изменений в Центробанке США

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Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: Alex Brandon/AP

В августе Дональд Трамп объявил, что в случае избрания постарается внести поправки в закон "О Федеральной резервной системе", чтобы расширить полномочия президента в сфере монетарной политики. Теперь, когда он готовится вернуться в Белый дом, с независимостью центробанка в США можно прощаться?

Когда, проиграв после первого срока, Трамп готовился к новой предвыборной кампании, он заявлял, что Федеральный резерв повышал ставки в 2022-2023 годах недостаточно быстро, чтобы победить инфляцию. Но сегодня, когда его избрали президентом, он утверждает, что ФРС снижает ставки слишком медленно.

"Я заработал много денег, я был очень успешным, и я думаю, у меня лучше развиты инстинкты, чем у многих потенциальных сотрудников или председателей ФРС", - заявил Трамп в августе. Для Трампа суть монетарной политики в интуиции, и интуиция подсказывает ему, что надо уволить председателя ФРС Джерома Пауэлла, которого он сам же и назначил на эту должность в 2017 году.

По словам Пауэлла, "закон не позволяет" президенту уволить председателя ФРС, но это никак не помешает Трампу публично давить на центробанк. Хуже того, шансы Трампа добиться желаемого сегодня возросли, поскольку...

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