"Я много заработал": почему Трамп требует изменений в Центробанке США

Когда, проиграв после первого срока, Трамп готовился к новой предвыборной кампании, он заявлял, что Федеральный резерв повышал ставки в 2022-2023 годах недостаточно быстро, чтобы победить инфляцию. Но сегодня, когда его избрали президентом, он утверждает, что ФРС снижает ставки слишком медленно.

"Я заработал много денег, я был очень успешным, и я думаю, у меня лучше развиты инстинкты, чем у многих потенциальных сотрудников или председателей ФРС", - заявил Трамп в августе. Для Трампа суть монетарной политики в интуиции, и интуиция подсказывает ему, что надо уволить председателя ФРС Джерома Пауэлла, которого он сам же и назначил на эту должность в 2017 году.