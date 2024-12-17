Источник: НАТО перенимает у США координацию военной помощи Украине

Этот шаг рассматривается как попытка защитить механизм поддержки в условиях, когда существует много неясностей вокруг курса будущей администрации США.

Дипломаты признают - то, что контроль передается НАТО, может иметь ограниченное влияние, учитывая, что Соединенные Штаты под руководством новоизбранного президента Дональда Трампа по-прежнему могут поставить Украину в худшую ситуацию, сократив поддержку.

Трамп сказал, что хочет быстро прекратить войну на Украине, но не указал, как этого собирается добиваться.

Он также раскритиковал объем предоставляемой Украине финансовой и военной помощи США.

Штаб-квартира новой украинской миссии НАТО находится в казармах Клея на базе США в Висбадене, Германия.

Источник, знакомый с этим вопросом, сказал информационному агентству Reuters, что теперь штаб полностью работоспособен.

Ранее военные поставки западных стран Киеву координировала возглавляемая США группа "Рамштайн" - коалиция примерно из 50 стран.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!