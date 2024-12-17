Главное за 17 декабря Смерть Яниса Тиммы, взрыв в Москве и первое заявление Башара Асада

17 декабря стало известно о смерти в Москве латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. TVNET+ вспоминает путь спортсмена из маленького городка в Латгале до игр в России и скандала на родине.

Во вторник, 17 декабря, стало известно о самоубийстве в Москве латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Одна из версий причин трагического поступка спортсмена - разрыв с бывшей солисткой группы "ВИА Гра" Анной Седоковой. TVNET+ вспоминает хронологию отношений пары.

"Умиление, просто умиление", - говорит Вилнис Сосарс, когда видит в своем отделении двух пушистых и вечно улыбающихся самоедов. Он возглавляет не самое простое отделение паллиативной помощи Бикерниекской больницы, которое принимает только неизлечимых пациентов. И хотя этим людям уже не поможешь, они жаждут любви и радости. И вот в палату заходят собаки, белоснежные, как кучевые облака, садятся рядом с пациентом, улыбаются, и палата наполняется теплом и счастьем. Хоть на короткий миг собаки-терапевты творят невероятное.

"Сижу в очереди к семейному врачу и удивляюсь, почему до сих пор не разработали систему, чтобы запись на прием совпадала с фактическим временем", - пишет пользователь социальной сети Threads. Этим вопросом время от времени задается практически каждый, кто посещает семейного врача, поскольку запись на прием не гарантирует, что вас примут в точно назначенное время.

В понедельник, 9 декабря, у Бронзового солдата на Военном кладбище в Таллинне появился букет, украшенный лентой в цветах российского триколора - его доставило туда посольство Российской Федерации. Полиция начала производство о проступке, однако привлечь дипломатов к ответственности вряд ли удастся, сообщает Rus.Postimees.

17 декабря латвийцев потрясла новость о смерти баскетболиста Яниса Тиммы в Москве. Трагедия произошла вскоре после официального развода спортсмена с певицей Анной Седоковой. Это был не первый брак звезды. TVNET+ собрал вместе все, что известно о прошлых отношениях артистки.

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