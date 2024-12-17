Главная новость дня - это бесспорно трагичная смерть баскетболиста Яниса Тиммы, которые уехал играть в Москву. Подробности произошедшего пока выясняются. Об этом, но также и о других событиях 17 декабря читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 17 декабря ⟩ Смерть Яниса Тиммы, взрыв в Москве и первое заявление Башара Асада
Новости Латвии:
Латвийский баскетболист Янис Тимма скончался в возрасте 32 лет, подтвердил Латвийский баскетбольный союз.
В 48 лет умер титулованный латвийский легкоатлет Айгар Фадеев, сообщила в соцсетях семья бывшего спортсмена.
Райтис, отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, подтвердил в разговоре с TVNET+, что полиция в России начала расследование смерти его сына.
На трагическое известие о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы отреагировала Сана Оша, его бывшая жена и мать его сына.
Латвийские баскетболисты Кристап Порзиньис и Давис Бертанс в соцсетях поделились болезненными реакциями, узнав информацию о смерти Яниса Тиммы.
Кредитные учреждения и платежные организации со следующего года должны будут сообщать в Службу государственных доходов (VID) о частных клиентах, которые за предыдущий год внесли на счет в одном кредитном учреждении или учреждении платежных услуг наличными в целом 7000 евро или больше.
Проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным также для земессаргов, пограничников, пожарных и медиков скорой помощи, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Учебный снаряд, найденный в Саулкрастском крае за пределами полигона, мог нанести ущерб имуществу третьего лица, сообщили в понедельник в соцсети Х Национальные вооруженные силы. Как выяснила передача Degpunktā телеканала TV3, владельцы недвижимости недоумевают в связи с произошедшим и хотят понять, как это могло случиться.
За рубежом:
Возле жилого дома в Москве рано утром во вторник произошел взрыв, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник.
Певица Анна Седокова, бывшая жена Яниса Тиммы, в Instagram отреагировала на информацию о смерти спортсмена.
Певица Анна Седокова попала в больницу после самоубийства ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
Видеокамера домофона запечатлела последние минуты жизни баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Telegram-канал Mash.
Бывший президент Сирии Башар Асад в своем первом заявлении после бегства из страны утверждает, что не собирался бежать в Россию.
Интересное чтиво:
Еще около пяти лет назад квартал ул. Сатеклес напротив Центрального вокзала выглядел весьма непрезентабельно - кольцо маршруток, ларьки с кебабами и булочками в стиле "привет из 90-х". Теперь здесь возвышается роскошное офисное здание, а рядом вовсю идет новая стройка. TVNET+ предлагает вспомнить, через какие изменения прошло долго пустовавшее место в центре Риги.
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17 декабря стало известно о смерти в Москве латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. TVNET+ вспоминает путь спортсмена из маленького городка в Латгале до игр в России и скандала на родине.
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