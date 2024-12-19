Информация о смерти Яниса Тиммы утром 17 декабря потрясла всю Латвию. Реагируя на произошедшее, люди в соцсетях начали высказывать обвинения в адрес бывшей жены Тиммы, певицы и актрисы Анны Седоковой. Портал Apollo.lv связался с Марисом Таубе, который призвал не искать виновных и дал советы, как присмотреть за ментальным состоянием своих близких.
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"Винить нельзя". Психиатр комментирует реакцию общества на новость о смерти Яниса Тиммы
Реагируя на произошедшее, Седокова утром 17 декабря разместила видео в Instagram. На кадрах она не может сдержать слез и просит защитить от этой информации младшего сына.
Позднее Седокова опубликовала еще одно видео, на котором видно, что она подключена к системе. В момент съемки видео она находится в помещении, напоминающем больничную палату. На этих кадрах Анна молчит и плачет.
Интернет-комментаторы назвали реакцию Седоковой поддельной, и в комментариях видны признаки разжигания ненависти. Певицу обзывают и винят в смерти Тиммы.
Видео: Последние минуты жизни Яниса Тиммы