"Винить нельзя". Психиатр комментирует реакцию общества на новость о смерти Яниса Тиммы

Информация о смерти Яниса Тиммы утром 17 декабря потрясла всю Латвию. Реагируя на произошедшее, люди в соцсетях начали высказывать обвинения в адрес бывшей жены Тиммы, певицы и актрисы Анны Седоковой. Портал Apollo.lv связался с Марисом Таубе, который призвал не искать виновных и дал советы, как присмотреть за ментальным состоянием своих близких.