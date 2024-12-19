Саркози будет носить электронный браслет: историческое решение французского суда

Адвокат Саркози заявил, что его клиент выполнит все условия приговора, но планирует обжаловать решение в Европейском суде по правам человека.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. В марте 2021 года он стал первым главой государства послевоенного времени, приговоренным к тюремному заключению. Суд назначил ему три года лишения свободы, два из которых условно. Один год экс-президент проведет под домашним арестом с электронным браслетом. Ему также запретили занимать государственные должности на три года.

Саркози был признан виновным в попытке подкупа судьи Кассационного суда Жильбера Азибера. Он пытался получить доступ к секретной информации, связанной с другим расследованием. В обмен на данные Саркози предлагал помочь судье получить высокооплачиваемую должность в Монако.

Кроме того, следствие установило, что бывший президент вместе с адвокатом Тьерри Эрцогом предпринимал попытки повлиять на ход дела о незаконном финансировании своей избирательной кампании 2007 года. Тогда Саркози обвиняли в получении крупных сумм от Лилиан Бетанкур, наследницы компании L'Oréal.

Преступная схема была выявлена благодаря прослушиванию телефонных разговоров Саркози. В 2014 году он использовал три телефонных линии, две официальных и одну тайную, зарегистрированную на имя Поля Бизмута. Через последнюю он общался с Эрцогом, обсуждая детали дела.

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