В программе "900 секунд" представитель Государственной полиции Андис Ринкевич дал рекомендации, как позаботиться о своей безопасности во время рождественских праздников. Он подчеркнул, что полиция уже готовится к этому периоду, уделяя особое внимание общественному порядку и дорожному движению, сообщает TV3.
Видео ⟩ Азбука безопасности на Рождество: советы полиции о том, как защитить себя и свое имущество
Ринкевич отметил, что во время длительных праздников часто увеличивается количество пьяных водителей.
"Большинство пойманных водителей - это не те, кто выпил только одну порцию спиртного. Зачастую это люди с уровнем алкоголя выше 1,5 промилле", - отметил он.
Полиция активно проводит проверки водителей, чтобы бороться с этими нарушениями. Однако, как признался Ринкевич, хотя с момента введения уголовной ответственности и произошло снижение, полностью искоренить эту проблему пока не удалось.
Говоря о безопасности имущества, Ринкевич призвал людей быть осторожными, особенно если во время праздников дом остается пустым.
Хотя количество краж в праздничные дни увеличивается лишь незначительно, меры предосторожности необходимы.
"Простые общие меры безопасности - проверьте, заперт ли дом, рассмотрите возможность установки сигнализации или видеонаблюдения и поддерживайте хорошие отношения с соседями", - сказал он.
Еще одной серьезной проблемой является мошенничество, особенно в цифровой среде.
Полиция призывает людей быть осторожными при совершении покупок в Интернете, особенно у частных лиц.
"В это время часто увеличиваются мелкие мошенничества - люди покупают товар, но так и не получают его", - пояснил Ринкевич.
Он также предостерег от перехода по подозрительным ссылкам и тщательной проверки предложений, чтобы избежать финансовых мошенничеств.
Видео: Сюжет программы "900 секунд"
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