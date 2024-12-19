Видео Азбука безопасности на Рождество: советы полиции о том, как защитить себя и свое имущество

Ринкевич отметил, что во время длительных праздников часто увеличивается количество пьяных водителей.

"Большинство пойманных водителей - это не те, кто выпил только одну порцию спиртного. Зачастую это люди с уровнем алкоголя выше 1,5 промилле", - отметил он.

Полиция активно проводит проверки водителей, чтобы бороться с этими нарушениями. Однако, как признался Ринкевич, хотя с момента введения уголовной ответственности и произошло снижение, полностью искоренить эту проблему пока не удалось.

Говоря о безопасности имущества, Ринкевич призвал людей быть осторожными, особенно если во время праздников дом остается пустым.

Хотя количество краж в праздничные дни увеличивается лишь незначительно, меры предосторожности необходимы.

"Простые общие меры безопасности - проверьте, заперт ли дом, рассмотрите возможность установки сигнализации или видеонаблюдения и поддерживайте хорошие отношения с соседями", - сказал он.

Еще одной серьезной проблемой является мошенничество, особенно в цифровой среде.

Полиция призывает людей быть осторожными при совершении покупок в Интернете, особенно у частных лиц.

"В это время часто увеличиваются мелкие мошенничества - люди покупают товар, но так и не получают его", - пояснил Ринкевич.

Он также предостерег от перехода по подозрительным ссылкам и тщательной проверки предложений, чтобы избежать финансовых мошенничеств.

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