Сейм установил минимальную корзину социальных услуг для самоуправлений

Закон возлагает на самоуправления обязанность предоставлять следующие социальные услуги: длительный социальный уход и социальную реабилитацию, уход на дому, услуги кризисного центра, группового дома, приюта или ночного приюта, дневного центра, а также уход за больными, специализированные мастерские и семейный ассистент.

Поправки также определяют, каким группам населения услуги должны предоставляться в обязательном порядке, но самоуправления смогут предоставлять их и другим лицам за счет собственных средств.

Большинство самоуправлений уже сейчас предоставляют услуги, включенные в минимальный набор.

Минимальный набор социальных услуг важен также для того, чтобы Латвия могла претендовать на средства европейских структурных фондов, отмечают авторы законопроекта из Министерства благосостояния.

Прежде всего будут предоставляться услуги, которые устраняют или уменьшают риски для здоровья и жизни, например, социальные услуги для лиц, пострадавших от насилия, а также услуги, снижающие влияние функциональных нарушений на самостоятельное проживание и функционирование в обществе в соответствии с общепринятыми нормами, например, социальная реабилитация для людей с инвалидностью и тяжелыми хроническими заболеваниями.

Поправки расширяют круг социальных услуг реабилитации для детей и молодежи, у которых есть проблемы с поведением или зависимостью, а также высокие риски их развития.

С 1 января 2026 года социальный ментор станет обязательным методом социальной реабилитации, а программы социальной реабилитации начнут формироваться с 1 января 2029 года, предусматривают поправки.

Одновременно на социальную службу самоуправления возлагается обязанность оценивать потребности детей, которые из-за поведенческих проблем или зависимостей получали финансируемое государством лечение или социальную реабилитацию, и при необходимости продолжать предоставлять им необходимую поддержку.

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