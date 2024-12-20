Оказавшись в режиме ожидания после выборов в США, ЕС испытал чувство срочности в деле поддержки Украины. Как новые лидеры в Брюсселе задают новые импульсы в отношениях с Киевом, чтобы приблизить его победу, рассказывает DW.
Смена лидеров в Европейском Союзе и НАТО, неопределенность будущих отношений ЕС и США при новом президенте Дональде Трампе, продвижение России в Украине, но одновременно ее бегство из Сирии - на таком геополитическом фоне прошел последний в 2024 году саммит Евросоюза в Брюсселе с участием украинского президента Владимира Зеленского в четверг, 19 декабря.
Все эти факторы сыграли свою роль: европейцы заметно оживились. Главы государств и правительств активно проводят двусторонние встречи с президентом Украины, а новый генсек НАТО Марк Рютте даже устроил неофициальный ужин для Зеленского и европейских лидеров не в штаб-квартире альянса, а в своей резиденции накануне саммита, чтобы согласовать дальнейшие шаги между Киевом и его союзниками. Как отметили в беседе с DW дипломаты в кулуарах этой встречи, у нынешнего главы НАТО совсем иной стиль общения, чем у его предшественника Йенса Столтенберга, который вряд ли организовал бы мероприятие в таком формате.
"Все эти встречи сейчас - это симптом того, что все мы чувствуем потребность в обсуждении, - пояснил другой источник в дипломатических кругах ЕС. - Дискуссии делают ум каждого из нас острее".
ЕС: Россия не должна победить в войне с Украиной
Ветер перемен коснулся и коммюнике саммита, принятого по итогам дискуссий с Зеленским, а затем, как того требует протокол ЕС, - без президента третьего государства. Конкретно в этом документе сказано: "Россия не должна победить".
Такая фраза в выводах по Украине высшего органа Евросоюза - Европейского совета - присутствует впервые, причем текст был одобрен лидерами всех 27 стран ЕС, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как сообщил DW еще один дипломатический источник, внесению этого предложения в коммюнике предшествовала долгая дискуссия. "Для всех стран Евросоюза эта фраза означает то же, что и "Украина должна победить", но здесь главный посыл заключается в том, чтобы четко употребить слово "Россия": это адресовано главным образом нашим союзникам в США. Вероятно, это более конкретная формулировка для новой администрации, чем "Украина должна победить", - рассказал он.
В Евросоюзе царят решимость и ощущение срочности
Далее в коммюнике заметна не свойственная Брюсселю рефлексия: "Европейский совет пересмотрел проделанную работу по оказанию военной поддержки Украине. Чтобы помочь Украине эффективно защищаться от российской агрессии, Европейский совет призывает к срочному наращиванию усилий". Тема экстренности, неотложности, на которой с начала войны настаивал Киев, почти через три года нашла отражение в директивах руководства ЕС. "Еще во время подготовки к саммиту и до прибытия на него мы четко ощущали новое чувство срочности, решимости и сплоченности среди 27 лидеров", - рассказал один из собеседников DW в дипломатических кругах.
"В зале заседаний царило настроение твердой решимости", - заявил и новый глава Европейского совета Антониу Кошта поздно вечером 19 декабря, проведя свой первый саммит. Председателя хвалили за эффективность и новый подход: больше стратегии, больше действий и меньше дискуссий о формулировках за столом переговоров - все, что можно подготовить заранее, включая коммюнике, согласовывается загодя. Даже саммит ему удалось провести не за два дня, а за один.
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