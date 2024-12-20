ЕС: Россия не должна победить в войне с Украиной

Ветер перемен коснулся и коммюнике саммита, принятого по итогам дискуссий с Зеленским, а затем, как того требует протокол ЕС, - без президента третьего государства. Конкретно в этом документе сказано: "Россия не должна победить".

Такая фраза в выводах по Украине высшего органа Евросоюза - Европейского совета - присутствует впервые, причем текст был одобрен лидерами всех 27 стран ЕС, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как сообщил DW еще один дипломатический источник, внесению этого предложения в коммюнике предшествовала долгая дискуссия. "Для всех стран Евросоюза эта фраза означает то же, что и "Украина должна победить", но здесь главный посыл заключается в том, чтобы четко употребить слово "Россия": это адресовано главным образом нашим союзникам в США. Вероятно, это более конкретная формулировка для новой администрации, чем "Украина должна победить", - рассказал он.

В Евросоюзе царят решимость и ощущение срочности

Далее в коммюнике заметна не свойственная Брюсселю рефлексия: "Европейский совет пересмотрел проделанную работу по оказанию военной поддержки Украине. Чтобы помочь Украине эффективно защищаться от российской агрессии, Европейский совет призывает к срочному наращиванию усилий". Тема экстренности, неотложности, на которой с начала войны настаивал Киев, почти через три года нашла отражение в директивах руководства ЕС. "Еще во время подготовки к саммиту и до прибытия на него мы четко ощущали новое чувство срочности, решимости и сплоченности среди 27 лидеров", - рассказал один из собеседников DW в дипломатических кругах.

"В зале заседаний царило настроение твердой решимости", - заявил и новый глава Европейского совета Антониу Кошта поздно вечером 19 декабря, проведя свой первый саммит. Председателя хвалили за эффективность и новый подход: больше стратегии, больше действий и меньше дискуссий о формулировках за столом переговоров - все, что можно подготовить заранее, включая коммюнике, согласовывается загодя. Даже саммит ему удалось провести не за два дня, а за один.

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