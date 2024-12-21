Албания минимум на год заблокирует TikTok

В начале декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, на которых ультраправый пророссийский политик Кэлин Джорджеску неожиданно набрал почти 23 процента голосов и прошел во второй тур. Джорджеску должен был в запланированном на 8 декабря втором туре выборов побороться с правой центристкой Еленой Ласкони. Социал-демократический премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, также баллотировавшийся на пост президента, неожиданно занял в первом туре лишь третье место и выбыл из гонки.

Решение об отмене результатов принято после того, как офис президента Румынии рассекретил разведданные, подтверждающие влияние на выборы в пользу пророссийского кандидата Джорджеску. В числе прочего упоминалась "партизанская" кампания на видеоплатформе TikTok с "манипулированными" инфлюенсерами и использованием алгоритмов, а также более 85 000 кибератак. Разведка заявила, что Румыния является целью "агрессивных" гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии.

Китайская компания Bytedance, которой принадлежит TikTok, в свою очередь заявила, что предоставила Еврокомиссии всеобъемлющую информацию по указанным вопросам. В концерне утверждают, что в TikTok отсутствует оплаченная политическая реклама. Кроме того, в соцсети удаляют контент, нарушающий ее правила по борьбе с дезинформацией и разжиганием ненависти, подчеркнули в компании.

Австралийский закон о соцсетях

Ранее в Австралии приняли закон, запрещающий молодым людям до 16 лет регистрироваться в них. Как ожидается, он вступит в силу через год. В законе не перечислены соцсети, в которых будет введено ограничение по возрасту для регистрации, но по интерпретации СМИ, под ограничения не попадут только игровые сайты и мессенджеры, а также платформы, на которых можно не регистрироваться, вроде YouTube. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе утверждал, что закон необходим, чтобы защитить молодых людей от вреда, который наносят соцсети.

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