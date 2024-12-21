В РФ - новая волна поджогов и взрывов в общественных местах

В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов РФ - поджоги и взрывы в общественных местах. Так, в субботу, 21 декабря, петарда взорвалась в торговом центре (ТЦ) "Форт" (FORT) на севере российской столицы, сообщили в оперативных службах. Как уточнило агентство ТАСС, пострадавших нет.

Петарду, предположительно, взорвала посетительница центра, она задержана, заявили в главном управлении МВД РФ. "Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела денежные средства в размере 120 тыс рублей", - утверждают в полиции.

По версии Telegram-канала SHOT, речь идет о пенсионерке - она подорвала петарду в помещении центра госуслуг на территории ТЦ.

ЧП в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержаны две пенсионерки по подозрению в попытке поджога полицейского автомобиля на улице Есенина в Выборгском районе. По данным ТАСС, женщин доставили в отдел для разбирательства - они якобы действовали по указанию лиц, которые по телефону склонили их к преступлению.