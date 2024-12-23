В воскресенье в Бразилии произошло столкновение грузовика с автобусом, унесшее жизни 38 человек, сообщает CNN со ссылкой на данные властей.
В Бразилии в результате столкновения автобуса и грузовика погибли 38 человек
Авария случилась на востоке Бразилии, в штате Минас-Жерайс.
Автобус, следовавший из Сан-Паулу, перевозил 45 пассажиров. Как рассказали очевидцы, у автобуса лопнуло колесо, что привело к столкновению с грузовиком.
В результате аварии погибли 38 человек, ещё 13 были доставлены в больницу с различными травмами.
CNN также отмечает, что в аварии участвовал легковой автомобиль, в котором находились три человека. Все пассажиры этого автомобиля остались живы.
По факту произошедшего начато расследование.
По данным Министерства транспорта Бразилии, на которые ссылается CNN, в 2024 году в стране в результате дорожно-транспортных происшествий уже погибли более 10 тысяч человек.
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