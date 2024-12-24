В Дрейлини пьяный водитель пытался убедить полицейских, что употреблял валерьянку

Автомобиль Volvo стражи порядка заметили в конце улицы Дзелзавас. Водитель заснул во время движения, а нога осталась на педали тормоза.

"Я не пил и никуда не ехал, - рассказал полицейским водитель". "Просто стало плохо, действительно. Он не пил", - рассказала полицейским его жена, которая вместе с экипажем Государственной полиции приехала на место происшествия.

"Ему давали валерьянку. Он совсем недавно уехал. Он позвонил мне и сказал, что ему стало плохо", - сказала жена.

Первый выдох в алкометр показал 3,97 промилле, а следующий - 4,15. Мужчина настаивал, что принимал валерьянку. Водителя доставили в медучреждение на анализ крови, который показал рекордное опьянение - 5,34 промилле.

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